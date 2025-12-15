Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo Beograđanke Ane: Porota se odlučila za najteži oblik zločina

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u slučaju smrti svoje supruge, Beograđanke Ane Volš!

Očekuje se da Volš bude osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, što je obavezna kazna za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu.

Pošto je osuđen za ubistvo, Volš se sada suočava sa kaznom do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, javlja CNN.

Takođe, može biti osuđen na dodatne tri godine zatvora zbog priznanja krivice za nezakonito prenošenje tela.

Porota je donela presudu u suđenju Brajanu Volšu, koji je optužen za ubistvo svoje supruge Ane, nakon što je ona nestala na Novu godinu 2023. godine.

Odluka je doneta nakon što je porota započela većanje u petak. Brajanovi advokati su u četvrtak ujutru okončali izvođenje odbrane, a on sam nije svedočio. Ranije je priznao krivicu za laganje policijskim službenicima nakon Aninog nestanka i za nepropisno odlaganje njenog tela, ali je negirao da ju je ubio.

Tužioci su naveli da je Brajan Volš, koji je navodno ubio svoju suprugu pre nego što je uklonio njene posmrtne ostatke, 1. januara 2023. godine obavio niz inkriminišućih pretraga na internetu, uključujući "koliko dugo neko mora da bude nestao da bi se nasledstvo ostvarilo", "najbolji način da se reši telo" i "najbolji način da se reše delovi tela nakon ubistva".

Lari Tipton, Brajanov advokat, rekao je tokom završnih reči da je njegov klijent „voleo Anu Volš, majku svoje troje dece“.

pročitajte još ŽENA UDARILA AUTOM BIVŠU SUPRUGU SVOG MUŽA Drama na Novom Beogradu: Policija utvrdila šta je prethodilo incidentu

Autor: Marija Radić