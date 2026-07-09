Američki predsednik obnovio udare nakon kršenja primirja od strane Irana

Predsednik Tramp je dao ovu izjavu kako bi naglasio strategiju nesrazmerne odmazde nakon kraha američko-iranskog prekida vatre (Memoranduma o razumevanju) iz juna 2026. godine.

Izjava se direktno odnosi na višednevne udare Američke centralne komande (CENTCOM) 7. i 8. jula na iransku vojnu infrastrukturu.

Kada je Iran prekršio primirje obnavljanjem napada na komercijalna plovila u Ormuskom tesnacu, SAD su napustile strategiju proporcionalnih odgovora (npr. uništavanje jedne mete za svaku napadnutu). Umesto toga, metrika "20 prema 1" predstavlja zvaničnu politiku primene nadmoćne sile, osmišljenu da potpuno degradira iranske A2/AD (anti-access/area denial) kapacitete i nametne neodržive troškove Teheranu.Američke vojne snage pod komandom Centralne komande SAD (CENTCOM) izvele su novi, žestok talas vazdušnih i raketnih udara na vojne ciljeve duž obale Irana, saopštio je Pentagon. Cilj ove koordinisane operacije, koja traje već dve uzastopne noći, jeste drastično smanjenje sposobnosti Teherana da ugrožava komercijalnu plovidbu i bezbednost civilnih pomoraca u Ormuskom tesnacu – jednom od najvažnijih svetskih pomorskih energetskih koridora.

Prema zvaničnom saopštenju CENTCOM-a, tokom napada izvedenih 8. jula pogođeno je približno 90 iranskih vojnih ciljeva. Na meti američkih snaga našli su se sistemi protivvazdušne odbrane, obalski nadzorni položaji, skladišta raketa i bespilotnih letelica, pomorski kapaciteti, kao i prateća vojna logistička infrastruktura raspoređena duž iranske obale.

Ova akcija predstavlja direktan nastavak ofanzivnih udara pokrenutih noć ranije. Podsetimo, tokom noći 7. jula, CENTCOM je pogodio oko 80 meta, uključujući više od 60 brziһ čamaca u sastavu Islamske revolucionarne garde (IRGC), koji se primarno koriste za asimetrične operacije i presretanje tankera.

Zvanični Vašington ističe da su ovi masovni udari odgovor na direktno kršenje primirja od strane Irana, nakon što su iranske snage napale tri komercijalna broda koja su slobodno navigirala Ormuskim tesnacom. Američka strana naglašava da je cilj operacije „nametanje visoke cene“ Teheranu zbog destabilizacije regionalne bezbednosti i ugrožavanja međunarodne trgovine.

„Snage SAD ostaju budne, smrtonosne i spremne za izvršenje svih operacija po naređenju vrhovnog komandanta“, zaključuje se u saopštenju Centralne komande.

Vojni analitičari procenjuju da ovi udari svedoče o prelasku sa politike pasivnog odvraćanja na aktivnu kinetičku degradaciju iranskih A2/AD (anti-access/area denial) kapaciteta u regionu, što bi moglo izazvati novi talas nestabilnosti na globalnom tržištu energenata.