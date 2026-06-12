DA LI JE MOGUĆE DA JE TRAMP OVO URADIO: Predsednik SAD podelio objavu ministra spoljnih poslova Irana

Američki predsednik Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut Social podelio objavu iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, u kojoj on kaže da memorandum o razumevanju sa SAD o okončanju rata nikada nije bio bliži.

Ranije danas, Arakči je u toj objavi na platformi Iks, takođe, poručio medijima da se "uzdrže od spekulacija o sadržaju" sporazuma u iščekivanju njegove finalizacije, a poruku je uputio nakon što su iranski mediji objavili navodne detalje memoranduma SAD i Irana.

- U skladu sa našim odgovornim i transparentnim pristupom, svi detalji će biti podeljeni sa javnošću blagovremeno - navodi se u Arakčijevoj objavi koju je Tramp "retvitovao".

Prethodno je Tramp izjavio da su lažne informacije koje su objavili iranski mediji o sadržaju mogućeg sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana, navodeći da pisanje tih medija nema "nikakve veze sa uslovima koji su dogovoreni".

Iranski mediji su ranije danas objavili da Iran neće odustati od kontrole nad Ormuskim moreuzom ni u jednom mirovnom sporazumu sa SAD sve dok rat ne bude smatrao završenim.

- Suprotno onome što prenose zapadni mediji, Iran se neće obavezati na to da se odrekne kontrole nad Ormuskim moreuzom. Jedino pitanje koje se pominje u memorandumu o razumevanju jeste obnova plovidbe kroz Ormuski moreuz nakon završetka rata. Glavni cilj potpisivanja jeste okončanje rata na svim frontovima - objavili su iranski mediji. Iranska novinska agencija IRNA prenosi da će pitanje američkih sankcija Iranu biti ostavljeno za period nakon potpisivanja memoranduma i isteka roka od 60 dana predviđenog za vođenje mirovnih pregovora.

Iran se memorandumom ne obavezuje ni na kakve ustupke u vezi sa nuklearnim pitanjem, niti se druga strana obavezuje na ukidanje sankcija. Ukoliko Teheran odluči da potpiše memorandum, deo sredstava biće odmah oslobođen, dok će ostalo biti odblokirano postepeno - tvrde iranski mediji. Pregovori o prekidu vatre su ove sedmice ušli u ključnu fazu nakon što je Tramp objavio da je sporazum u velikoj meri usaglašen uoči samita G7.

Autor: S.M.