SVETSKI LIDERI POZDRAVILI SPORAZUM IRANA I SAD: Poziv na hitno otvaranje Ormuskog moreuza, Tramp poručio: Neka nafta teče!

Brojni svetski lideri reagovali su na vest da su Teheran i Vašington finalizovali tekst Memoranduma o razumevanju o okončanju rata, pozivajući na hitno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za plovidbu.

Najviši zvaničnici Evropske unije pozdravili su postizanje sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o prekidu sukoba. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da bi sporazum trebalo da omogući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ističući da je sada prioritet brza i potpuna implementacija.

Mora da bude osigurana slobodna plovidba kroz Ormuski moreuz bez naplaćivanja prolaza, jer je to od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i globalnu ekonomiju - navela je Fon der Lajen na platformi X, dodajući da je mir na Bliskom istoku nemoguć dok je Liban u plamenu.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta naveo je da je Unija spremna da doprinese strategiji za "trajni mir", dok je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas istakla da je Brisel spreman da pomogne angažovanjem stručnjaka u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard ocenila je sporazum kao "dobru vest".

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na hitno i bezuslovno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, dodajući da su Francuska i Velika Britanija spremne da pruže podršku. Britanski premijer Kir Starmer naglasio je da slobodna plovidba mora biti vraćena, dodajući da je London spreman da ponudi podršku u razminiranju, uz podsećanje da stav Velike Britanije ostaje da Iran nikada ne sme imati nuklearno oružje.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan naglasio je potrebu za izbegavanjem provokacija koje bi mogle eskalirati tenzije u periodu koji prethodi potpisivanju sporazuma. Podršku regionalnoj stabilnosti izrazili su i Katar i Pakistan, dok su zvaničnici Australije pozvali na kontinuirano uzdržavanje.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je sporazum završen i poručio:

Čestitam svima! Ovim u potpunosti odobravam slobodno otvaranje Ormuskog moreuza i, istovremeno, odobravam trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Država. Brodovi sveta, pokrenite motore. Neka nafta teče.

Sekretarijat Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana potvrdio je da su finalizovali tekst Memoranduma o razumevanju o okončanju rata, trajnom prekidu vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban, kao i okončanju američke pomorske blokade protiv Irana.

Autor: D.S.