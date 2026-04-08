SVETSKI LIDERI POZDRAVILI PRIMIRJE: Globalna koalicija poziva na hitan diplomatski kraj rata između SAD i Irana

Lideri vodećih evropskih sila, Japana i Kanade, zajedno sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, izdali su zajedničko saopštenje u kojem su snažno pozdravili dvonedeljni prekid vatre postignut između Sjedinjenih Država i Irana. Predsednik Makron, premijerka Meloni, kancelar Merc, premijer Starmer i ostali šefovi vlada uputili su veliku zahvalnost Pakistanu i svim međunarodnim partnerima koji su posredovali u postizanju ovog ključnog sporazuma. Oni su u svom obraćanju naglasili da primarni cilj u narednim danima mora biti pregovaranje o brzom i trajnom okončanju rata, što je proces koji se može uspešno okončati isključivo diplomatskim putem.

Saveznici su uputili snažan podsticaj ka postizanju suštinskog pregovaračkog rešenja, ističući da je takav napredak presudan za zaštitu civilnog stanovništva u Iranu i osiguravanje dugoročne bezbednosti u regionu. Pored humanitarnih razloga, lideri su upozorili da bi nastavak sukoba mogao izazvati tešku globalnu energetsku krizu sa nesagledivim posledicama po svetsku ekonomiju. Vlade zemalja potpisnica potvrdile su svoju punu podršku ovim diplomatskim naporima i navele da se nalaze u stalnom i bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Državama kako bi koordinisale naredne korake ka miru.

U saopštenju se upućuje i direktan poziv svim stranama u sukobu da dosledno implementiraju prekid vatre, uz izričit naglasak da on mora obuhvatiti i teritoriju Libana kako bi se sprečila dalja eskalacija na širem prostoru Bliskog istoka. Pored diplomatskog pritiska, vlade ovih zemalja najavile su da će aktivno doprinositi osiguravanju slobode plovidbe u Ormuskom prolazu, čime se šalje poruka da međunarodna zajednica neće dozvoliti blokadu vitalnih trgovinskih puteva. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Kosta zaključili su da je ovo odlučujući trenutak u kojem se diplomatiji mora dati prednost kako bi se izbegao scenario totalnog rata.