'BRODOVI SVETA POKRENITE MOTORE, NEKA NAFTA POTEČE!' Tramp potvrdio sporazum sa Iranom, najavio otvaranje Ormuskog moreuza!

Donald Tramp je potvrdio postizanje sporazuma između SAD i Irana, uz odobrenje otvaranja Ormuskog moreuza za međunarodni saobraćaj.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da je postignut sporazum između SAD i Irana.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je dogovor sa Islamskom Republikom Iran završen.

„Sporazum sa Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestitke svima!“, napisao je Tramp.

On je dodao da u potpunosti odobrava slobodno otvaranje Ormuskog moreuza za međunarodni pomorski saobraćaj, kao i trenutno ukidanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država.

„Ovim u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Ormuskog moreuza, a istovremeno odobravam i trenutno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država. Brodovi sveta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!“, poručio je Tramp.

Njegova objava usledila je nakon tvrdnji pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa da je između Vašingtona i Teherana postignut mirovni sporazum posle intenzivnih pregovora.

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garib-Abadi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum sa SAD!

- Tekst memoranduma o razumevanju јe konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održaće se u Švaјcarskoј u petak - rekao јe Garib-Abadi uživo na iranskoј državnoј televiziјi.

Garib-Abadi je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedelje i ponedeljka i da sporazum podrazumeva trenutni prekid nepriјateljstava na svim frontovima uključuјući i Liban.

- Iran, uprkos memorandumu o rešavanju sukoba, nastavlja da ne veruјe Sјedinjenim Državama i pratiće njihove akciјe - naglasio je zamenik ministra spoljnih poslova.

Autor: Jovana Nerić