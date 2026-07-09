Dete umrlo kod zubara: Sumnja se da je jedan potez stomatologa bio koban

Devojčica iz Turske umrla je tokom lečenja karijesa pod opštom anestezijom. Sumnja se na propuste u medicinskom postupku.

Medicinski postupak je trebalo da poštedi devojčicu Elu (7) nekoliko pojedinačnih pregleda i bolova kod zubara. Ali sada je devojčica mrtva – umrla je u stomatološkoj stolici u bolnici na jugozapadu Turske. Sumnja se da je operacija pod opštom anestezijom dovela do fatalnog srčanog zastoja učenice drugog razreda.

Sedmogodišnja devojčica iz grada Burdur došla je u privatnu stomatološku ordinaciju 3. jula na lečenje karijesa. Ukupno osam karijesa trebalo je da joj bude lečeno u klinici, izveštava britanski list „The Sun“.

Da bi Elu poštedeli daljih bolnih i neprijatnih muka, lekari klinike su odlučili da sve izvrše u jednom medicinskom zahvatu pod opštom anestezijom.

Izgleda da je to bila fatalna greška. Tokom operacije došlo je do neočekivanih komplikacija: prema izveštaju, Ela je doživela srčani zastoj. Reanimacija lekara nije uspela i devojčica je preminula, a njena tragična smrt postala je predmet javnog tužilaštva koje će tokom istrage utvrditi da li su svi neophodni pregledi obavljeni pre opšte anestezije.

Advokat Eline porodice sumnja da li su pre davanja opšte anestezije urađeni testovi alergije i krvi, dok Elini majka otac žele da znaju dozu primenjenog anestetika i da li je anesteziolog bio prisutan tokom celog postupka, kako je bilo potrebno.

Očekuje se da će obdukcija razjasniti tačan uzrok Eline smrti.

Privatna klinika u Isparti, gde je postupak obavljen, izjavila je da su „svi medicinski protokoli poštovani“ i opisala je srčani zastoj male Ele kao nepredviđenu komplikaciju.

Autor: D.B.