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Počiva na NAJSVETIJEM mestu u Iranu: Završena SAHRANA Alija Hamneija - Sin i naslednik Modžtaba se NIJE POJAVIO

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Šestodnevna nacionalna žalost u Iranu, tokom koje su u pet gradova Irana i susednog Iraka održavane komemoracije i oproštajne ceremonije ispunjene verskom i političkom simbolikom, završena je danas u svetom gradu Mašhadu.

Poslednjeg dana žalosti ogromne mase ljudi ispunile su glavne ulice koje vode ka zlatnoj kupoli svetilišta imama Reze, najsvetijeg mesta u Iranu i rodnog grada pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Najvernije pristalice Islamske Republike nosile su iranske zastave, fotografije Hamneija i transparente sa pozivima na osvetu, odajući poslednju počast dugogodišnjem iranskom lideru.

Istovremeno, brojni Iranci koji su se protivili njegovoj autoritarnoj vladavini nisu prisustvovali završnoj ceremoniji.

Pažnju javnosti privuklo je i to što se ni ovog puta nije pojavio Hamneijev sin i naslednik Modžtaba Hamnei.

Prema dostupnim informacijama, on je teško ranjen u američko-izraelskim napadima u kojima je 28. februara 2026. godine poginuo njegov otac, zbog čega i dalje nije viđen u javnosti.

Autor: Iva Besarabić

#Benjamin Netanjahu

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