Tragedija potresa Grčku: Beba preminula nakon što se zagrcnula tokom hranjenja

Tragičan epilog dobio je slučaj desetomesečne bebe koja se ugušila hranom i koja je hitno avionom prebačena sa Rodosa u Atinu radi specijalizovanog lečenja.

Prema dostupnim informacijama, beba je preminula u 4,30 časova ujutru, uprkos nadljudskim naporima koje je medicinsko osoblje uložilo kako bi joj spaslo život, preneli su grčki mediji.

Incident se dogodio u četvrtak uveče, kada je dete hitno prevezeno u Opštu bolnicu na Rodosu nakon što se ugušilo tokom hranjenja. Lekari su uspeli da uklone strano telo iz njegovih disajnih puteva i da ga reanimiraju, ali je dugotrajan nedostatak kiseonika ozbiljno pogoršao njegovo zdravstveno stanje.

Zbog kritičnog stanja odlučeno je da beba bude hitno prebačena u bolnicu u Atini. Uprkos naporima lekara koji su nastavljeni tokom celog transporta, kao i nakon prijema u bolnicu, beba je nekoliko sati kasnije podlegla povredama.

Ρόδος: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε πνιγεί από τροφή και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα #protothema https://t.co/ZhjHFH4p80 pic.twitter.com/hgA8Bf3eY3 — Protothema.gr (@protothema) 10. јул 2026.

Autor: Marija Radić