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Tragedija potresa Grčku: Beba preminula nakon što se zagrcnula tokom hranjenja

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Tragičan epilog dobio je slučaj desetomesečne bebe koja se ugušila hranom i koja je hitno avionom prebačena sa Rodosa u Atinu radi specijalizovanog lečenja.

Prema dostupnim informacijama, beba je preminula u 4,30 časova ujutru, uprkos nadljudskim naporima koje je medicinsko osoblje uložilo kako bi joj spaslo život, preneli su grčki mediji.

Incident se dogodio u četvrtak uveče, kada je dete hitno prevezeno u Opštu bolnicu na Rodosu nakon što se ugušilo tokom hranjenja. Lekari su uspeli da uklone strano telo iz njegovih disajnih puteva i da ga reanimiraju, ali je dugotrajan nedostatak kiseonika ozbiljno pogoršao njegovo zdravstveno stanje.

Zbog kritičnog stanja odlučeno je da beba bude hitno prebačena u bolnicu u Atini. Uprkos naporima lekara koji su nastavljeni tokom celog transporta, kao i nakon prijema u bolnicu, beba je nekoliko sati kasnije podlegla povredama.

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Autor: Marija Radić

#Atina

#Beba

#Grčka

#Smrt

#hranjenje

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