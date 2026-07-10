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IDF: Ubijen komandant Hamasa povezan sa napadom na bazu Reim 7. oktobra

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ariel Schalit ||

Izraelska vojska (IDF) saopštila je danas da je u vazdušnom napadu na jugu Pojasa Gaze ubijen komandant Hamasa za kog tvrdi da je učestvovao u napadu na vojnu bazu Reim tokom napada 7. oktobra 2023. godine.

IDF je naveo da je u napadu ubijen komandant jedinice Nuhba, elitnih snaga Hamasa, Jahja Said Mohamed Hamdan, preneo je Tajms of Izrael.

Prema navodima IDF-a, Hamdan je učestvovao u napadu na bazu Reim, gde se nalazi štab izraelske divizije za Pojas Gaze, tokom napada Hamasa 7. oktobra.

Vojska je navela je da je Hamdan u poslednje vreme radio na planiranju napada na izraelske snage i obnovi operativnih kapaciteta Hamasa, zbog čega je, kako tvrdi IDF, predstavljao "neposrednu pretnju".

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Autor: Marija Radić

#Hamas

#Izraelska vojska

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#reim

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