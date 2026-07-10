Kina pauzirala izvoz helijuma zbog straha od nestašica usled sukoba na Bliskom istoku

Kina je danas uvela privremenu zabranu izvoza helijuma, koja stupa na snagu odmah, kako bi zaštitila domaće zalihe tog strateški važnog gasa usled obnovljenih sukoba na Bliskom istoku i rizika od novih poremećaja u snabdevanju, saopštili su kinesko Ministarstvo trgovine i Generalna uprava carina.

Zabrana je doneta u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini Kine, a eventualne izmene režima izvoza biće naknadno objavljene, preneo je Rojters.

Helijum ima ključnu ulogu u proizvodnji poluprovodnika, gde se koristi za hlađenje opreme tokom proizvodnog procesa, zbog čega je od posebnog značaja za industriju čipova i razvoj veštačke inteligencije.

Do odluke Pekinga dolazi nakon što su ranije ove godine sukobi između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana izazvali nestašice helijuma na svetskom tržištu i poremetili poslovanje brojnih kompanija, uključujući i kineske proizvođače čipova.

Kina poslednjih godina intenzivno razvija sopstvenu industriju poluprovodnika kako bi smanjila zavisnost od uvoza naprednih čipova, posebno nakon američkih ograničenja izvoza visokotehnološke opreme i čipova namenjenih kineskom tržištu.

Zbog toga Peking nastoji da obezbedi stabilno snabdevanje ključnim sirovinama za domaću proizvodnju.

Privremena zabrana izvoza helijuma predstavlja najnoviji primer kineskih mera usmerenih na očuvanje domaćih zaliha strateških sirovina.

Peking je i ranije uvodio ograničenja izvoza pojedinih proizvoda, uključujući gorivo, đubriva i sumpornu kiselinu, kako bi sprečio nestašice na domaćem tržištu.

Iako Kina nije među najvećim svetskim izvoznicima helijuma i značajan deo svojih potreba podmiruje uvozom, analitičari ocenjuju da bi ova mera mogla dodatno da pojača pritisak na već zategnuto svetsko tržište ovog gasa, koji se osim u proizvodnji čipova koristi i u medicinskoj opremi, svemirskoj industriji i naučnim istraživanjima.

Autor: D.B.