NOVI SKOK CENA NAFTE: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku napravima pometnju, svet u strahu

Cene nafte na svetskom tržištu danas su porasle za više od dva odsto usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u transportu energenata kroz Ormuski moreuz.

Međunarodno referentna nafta Brent kretala se na oko 93 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI se približila nivou od oko 91 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Dodatni uticaj na rast cena imale su izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je poručio da će Vašington ponovo žestoko odgovoriti Iranu, ocenivši da je Teheran propustio priliku za postizanje sporazuma pregovorima.

Novi udar na Srbiju! Nikad otvorenija ucena iz BriselaNapetosti su dodatno pojačane nakon iranskih napada na više država Persijskog zaliva, među kojima su Bahrein, Jordan i Kuvajt, izvedenih posle američkih udara koje je Vašington predstavio kao akcije u samoodbrani nakon obaranja američkog helikoptera.

Tržište nafte ostaje posebno osetljivo na razvoj situacije u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih tranzitnih pravaca za transport sirove nafte.

Iran i dalje ograničava prolazak velikog dela brodskog saobraćaja kroz taj pomorski prolaz, dok su Sjedinjene Američke Države uvele dodatna ograničenja za iranske luke

Na rast cena uticali su i najnoviji podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA), prema kojima su zalihe sirove nafte u SAD prošle sedmice smanjene za 7,228 miliona barela.

Reč je o sedmom uzastopnom nedeljnom padu zaliha, koji je premašio očekivanja analitičara da će zalihe biti manje za oko četiri miliona barela.

Autor: S.M.