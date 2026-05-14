Cene nafte stabilne nakon velikog rasta zbog tenzija na Bliskom istoku i pada zaliha

Cene nafte su u sredu bile relativno stabilne, nakon rasta od 7,5 odsto u prethodne tri sesije zbog tenzija na Bliskom istoku i smanjenja globalnih zaliha.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 106 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 101 dolar po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.



Međunrodna agencija za energetiku (IEA) je saopštila da su zabeležene zalihe nafte pale za oko četiri miliona barela dnevno u martu i aprilu.

S druge strane, Saudijska Arabija obavestila je Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) da je njena proizvodnja pala na najniži nivo od 1990. godine.

IEA je upozorila da, s obzirom na to da zalihe već padaju rekordnim tempom, verovatna je dalja volatilnost pre vrhunca letnje potražnje i da bi tržište moglo ostati ozbiljno nedovoljno snabdeveno do oktobra čak i ako se sukob na Bliskom istoku završi sledećeg meseca.

U međuvremenu, podaci američke vlade pokazali su da su zalihe destilata porasle za 190.000 barela prošle nedelje, što je prvo povećanje od marta, čime su malo ublažani strahovi oko ponude.

Međutim, zalihe sirove nafte pale su za 4,3 miliona barela, što je skoro dvostruko više od tržišnih očekivanja.

Autor: S.M.