Pala cena nafte: Tome je prethodila odluka Irana

Cene sirove nafte zabeležile su danas oštar pad od približno četiri odsto, nakon zvaničnog saopštenja iranske državne televizije da je Teheran posvećen obnavljanju komercijalnog tranzita kroz strateški ključni Ormuski moreuz.

Međunarodni referentni reper, Brent sirova nafta, oštro je odreagovao na ovu vest padom ispod psihološke granice od 95 dolara po barelu, pre nego što se stabilizovao na nivou od 95,24 dolara.

U istom periodu, američki dolar je blago oslabio za 0,2 odsto u odnosu na korpu glavnih svetskih valuta.

Prema navodima sa iranske televizije, broj brodova sa naftom koji prolaze kroz Ormuz bi u roku od mesec dana trebalo da bude vraćen na nivoe pre izbijanja sukoba na Bliskom istoku 28. februara, prenosi Gardijan.

Tržišta će u narednim danima pažljivo pratiti da li će se obećanje Irana pretočiti u delo na terenu, odnosno da li će komercijalni tankeri zaista bezbedno i nesmetano početi da prolaze ovom rutom bez straha od vojnih zaplena ili napada, prenose mediji.

