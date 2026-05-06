Cene nafte pale: Ovo je razlog

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com

Cene nafte danas su pale su za četiri odsto nakon što je američki ministar odbrane Pit Hegset rekao da primirje sa Teheranom ostaje na snazi uprkos iranskim napadima na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 110 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 102 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Hegset je dodao da je Ormuski moreuz otvoren, napominjući da su dva američka komercijalna broda bezbedno prošla uz američku vojnu podršku SAD, koja je odbila napade iranskih dronova, raketa i malih naoružanih čamaca.

Autor: S.M.

