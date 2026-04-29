TEŽAK UDARAC ZA OPEK: UAE napuštaju naftni kartel, Tramp oduševljen – 'Cene nafte će pasti!'

Američki predsednik Donald Tramp pozdravio je danas odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) da napuste Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK), predviđajući da će ovaj potez izazvati pad cena energenata na globalnom tržištu.

„Sjajna odluka“ za američke potrošače

Obraćajući se novinarima u Beloj kući, Tramp nije krio zadovoljstvo zbog potresa unutar naftnog saveza:

„Mislim da je to sjajna odluka. To će dovesti do smanjenja cena gasa, nafte, svih cena. Oni imaju ozbiljnih problema u OPEK-u“, izjavio je Tramp, a prenosi Independent.

Istorijski izlazak UAE

Ujedinjeni Arapski Emirati su zvanično najavili da će 1. maja istupiti iz OPEK-a i šireg saveza OPEK Plus. Analitičari ocenjuju da je ovo ogroman udarac za organizaciju i njenog neformalnog lidera, Saudijsku Arabiju, naročito u trenutku kada rat SAD i Izraela protiv Irana izaziva istorijske poremećaje u svetskoj ekonomiji.

Kraj „eksploatacije“?

Tramp je i ranije oštro kritikovao OPEK, optužujući ih za „pljačkanje sveta“ veštačkim održavanjem visokih cena. On je direktno povezao američku vojnu pomoć zemljama Zaliva sa cenom nafte:

Optužbe: Tramp tvrdi da članice OPEK-a eksploatišu SAD tako što naplaćuju visoke cene goriva dok ih američka vojska brani.

Uticaj: OPEK kontroliše više od trećine svetske proizvodnje nafte, a odlazak tako značajnog proizvođača kao što su UAE ozbiljno slabi pregovaračku moć kartela.

O organizaciji OPEK i OPEK Plus

Osnovan 1960. godine, OPEK danas čine zemlje poput Alžira, Iraka, Irana, Kuvajta, Saudijske Arabije i Venecuele. Od 2016. godine formiran je OPEK Plus, koji uključuje i Rusiju, Meksiko i Kazahstan. Svrha organizacije je kontrola ponude radi stabilizacije tržišta, ali izlazak UAE sugeriše da unutar saveza vladaju duboka neslaganja oko buduće strategije.

Autor: D.S.