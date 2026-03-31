SAUDIJCI PRONAŠLI IZLAZ ZA DEO SVETSKE NAFTE: Huti bi mogli da ga zatvore, milioni barela idu TAMO, ali to nije dovoljno, posledice mogu biti OGROMNE

Saudijska Arabija je nedavno preusmerila milione barela sirove nafte, koji su inače namenjeni tankerima koji prolaze kroz blokirani Ormuski moreuz, ka svojoj luci Janbu na Crvenom moru, čime je globalno tržište nafte dobilo kratkotrajno olakšanje.

Međutim, tokom vikenda su se u rat uključili proiranski pobunjenici Huti, što preti da ugrozi i ovaj alternativni pravac snabdevanja.

Sve što ugrožava protok saudijske nafte kroz Crveno more dodatno će podići globalne cene nafte, ocenjuje Ričard Bronz, suosnivač i šef geopolitičkih istraživanja u istraživačkoj firmi Energy Aspects.

Milioni barela idu kroz Janbu, ali to nije dovoljno

Prema podacima firme Vorteks, tokom prethodne dve nedelje na tankerima u Janbuu ukrcano je i do 4,6 miliona barela dnevno - više nego tri puta u odnosu na proseke iz 2025. godine.

Ipak, to je mala zamena za oko 15 miliona barela dnevno koji nedostaju dok je Ormuski moreuz zatvoren. Na globalnom tržištu koje je veoma osetljivo, zatvaranje još jednog ključnog pravca trgovine dodatno bi povećalo cene i moglo bi da izazove nestašice goriva.

Napadi Huta ugrožavaju pomorske rute

Još krajem 2023. godine Huti su počeli da napadaju trgovačke brodove koji prolaze kroz moreuz Bab el Mandeb, u znak odmazde zbog rata u Gazi. Zbog tih napada brodarske kompanije su morale da koriste duže rute, što je produžilo putovanja za nekoliko nedelja i povećalo troškove goriva, osiguranja i posada.

U periodu od prvih 28 dana marta, količina sirove nafte koja prolazi kroz Bab el Mandeb porasla je za 21% u odnosu na februar, ali te pošiljke sada predstavljaju potencijalne mete novih napada.

Cena nafte Brent porasla je oko 50% od početka sukoba između Irana i Izraela 28. februara i dostigla oko 110 dolara po barelu.

Mogući dalji rast cena iznad 150 dolara

Ako i Bab el Mandeb postane previše rizičan za tankerе, cena Brenta bi, prema procenama Artema Abramova iz Rystad Energy, mogla da pređe 150 dolara po barelu u narednim mesecima.

- Čak i sama pretnja zatvaranjem Crvenog mora verovatno će stalno vršiti pritisak na rast cena osiguranja, transporta i na kraju većine referentnih cena nafte - rekao je on.

Posledice po Aziju

Huti su zvanično ušli u rat kada su u subotu ispalili dve rakete ka Izraelu. Pre toga, predstavnik njihove vlade Mohamed Mansur izjavio je da je zatvaranje Bab el Mandeba "realna opcija", a da bi posledice snosili SAD i Izrael.

Da bi izbegli rizične rute, tankeri iz Janbua morali bi da idu znatno dužim putem preko Sueckog kanala, Mediterana, oko Afrike i kroz Indijski okean.

To bi produžilo putovanja za nekoliko nedelja i dodatno opteretilo snabdevanje Azije, koja zavisi od Bliskog istoka za oko 60% svojih potreba za naftom.

Neke zemlje već preduzimaju mere štednje energije, poput Filipina koji su proglasili vanredno stanje u energetici, i Južne Koreje koja savetuje građane da smanje potrošnju.

Ako Huti blokiraju moreuz, Saudijska Arabija bi mogla da preusmeri isporuke ka Evropi ili da koristi alternativne rute ka Aziji preko Sueca, što bi dodatno pogoršalo nestašice u regionu.

U tom slučaju, Azija bi već tokom aprila mogla da se suoči sa manjkom sirove nafte, a problemi u snabdevanju bi se dodatno produbili ako isporuke iz Saudijske Arabije ne stignu na vreme.

Autor: A.A.