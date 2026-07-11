PAO AVION, SVI SU MRTVI! Horor na popularnoj turističkoj destinaciji, objavljeni JEZIVI snimci IZGORELE i RAZNETE letelice! (FOTO+VIDEO)

Posle tragedije na Bahamima, vlasti su suspendovale operativni sertifikat aviokompanije, zbog čega su letovi širom zemlje privremeno obustavljeni.

Na uznemirujućim snimcima vidi se olupina aviona iz koje se uzdiže dim nakon što se letelica srušila u području Nort Androsa.

Avion pao ubrzo nakon poletanja

Avion je poleteo sa Međunarodnog aerodroma Linden Pindling, u blizini glavnog grada Nasaua, ali je ubrzo nakon poletanja, prema navodima bahamske Uprave za istragu avionskih nesreća, naišao na probleme tokom leta.

Letelica je potom izgubila visinu, pala na ostrvo i srušila se u žbunje oko 13 časova po lokalnom vremenu. U nesreći je poginulo svih devet putnika i pilot.

Several people killed after Flamingo Air plane crashes in San Andros, The Bahamas, locals say. pic.twitter.com/zN7j8hGZTQ — Hamdan News (@HamdanWahe57839) 11. јул 2026.

Komesarka policije Šanta Nouls izjavila je da je jedna osoba preživela pad aviona kompanije "Flamingo Airlines", ali je kasnije podlegla zadobijenim povredama.

Još dva ozbiljna incidenta istog dana

Istog dana dogodila su se još dva bezbednosna incidenta u vazdušnom saobraćaju, uključujući slučaj u kojem se avion zapalio na pisti. Požar je izbio nakon sletanja letelice, kada su putnici već napustili avion, preneo je CBS News.

Taj avion je prethodno preusmeren na glavni grad Bahama nakon što je pilot prijavio tehnički problem. Srušena letelica bila je Cesna 402, a tragedija se dogodila na dan kada su Bahami obeležavali 53. godišnjicu nezavisnosti.

Premijer: Dan slavlja pretvorio se u dan žalosti

- Danas je trebalo da bude dan slavlja, ali se pretvorio u dan žalosti. To je još jedno poglavlje u istoriji naše zemlje obeleženo tragedijom - rekoa je premijer Bahama, Filip Dejvis.

Ministarstvo saobraćaja Bahama saopštilo je da je suspenzija dozvole za rad aviokompanije "Flamingo Airlines" preventivna mera uvedena iz bezbednosnih razloga. Identitet poginulih za sada nije objavljen.

Iz kompanije "Flamingo Airlines" naveli su da prikupljaju sve informacije o nesreći i da u potpunosti sarađuju sa nadležnim organima.

Niz incidenata prethodnih godina

10 killed after small plane crashes in the Bahamas https://t.co/pZdOtEiTch — CTV London (@CTVLondon) 11. јул 2026.

Prema dostupnim podacima, "Flamingo Airlines" je od 2012. godine imao još osam avionskih incidenata, ali nijedan od njih, osim poslednjeg, nije imao smrtonosne posledice.

U oktobru 2023. godine, tokom leta ka Stanijel Keju, usred leta su se otvorila vrata za ukrcavanje na avionu Beech 99.

Godine 2016. jedan avion iste kompanije prinudno je sleteo na aerodrom u Južnom Biminiju nakon što je otkazao točak stajnog trapa ispod krila.

Autor: A.A.