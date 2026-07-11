Dramatična situacija u Berlinu: Naoružani muškarac drži taoca u supermarketu

Muškarac naoružan nožem uzeo je za taoca radnicu supermarketa "Rewe" u berlinskom naselju Marijenfelde, neposredno pred zatvaranje prodavnice u petak uveče, saopštila je danas policija.

Berliner Polizei im Großeinsatz: Mit Messer! Mann hält Kassiererin bei Rewe als Geisel



Berlin – Der letzte Kunde wollte keine Einkäufe. Er wollte eine Geisel! Ein mit einem Messer bewaffneter Mann brachte am Freitagabend, kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr, die Kassiererin des… pic.twitter.com/nZxw3ILNlD — Der Kollwitz (@UlfKollwitz) 11. јул 2026.

Incident se dogodio oko 22 časa, kada je, prema navodima svedoka, muškarac prišao kasi, odbio da robu stavi na pokretnu traku, a zatim izvukao nož, prenosi "Bild".

Jedan zaposleni uspeo je da pobegne iz prodavnice, dok je njegova koleginica ostala sa napadačem i od tada se nalazi kao talac.

"Veliki broj policajaca je na licu mesta. Talačka kriza je u toku", rekao je portparol berlinske policije.

Policija je saopštila da je osumnjičeni i dalje unutar supermarketa i da pokušava da kontaktom sa njim mirno reši situaciju. Za sada nije poznato kakav je odnos muškarca i taoca, niti kakvo je stanje žene.

Na mestu događaja nalaze se specijalne jedinice policije, vozila hitne pomoći i lekari, dok je područje oko supermarketa ograđeno. Policija je tokom noći ispitivala svedoke, uključujući zaposlene i kupce koji su se zatekli u prodavnici, ali detalji za sada nisu objavljeni.

Autor: D.S.