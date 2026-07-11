AKTUELNO

Svet

Dramatična situacija u Berlinu: Naoružani muškarac drži taoca u supermarketu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Christoph Reichwein ||

Muškarac naoružan nožem uzeo je za taoca radnicu supermarketa "Rewe" u berlinskom naselju Marijenfelde, neposredno pred zatvaranje prodavnice u petak uveče, saopštila je danas policija.

Incident se dogodio oko 22 časa, kada je, prema navodima svedoka, muškarac prišao kasi, odbio da robu stavi na pokretnu traku, a zatim izvukao nož, prenosi "Bild".

Jedan zaposleni uspeo je da pobegne iz prodavnice, dok je njegova koleginica ostala sa napadačem i od tada se nalazi kao talac.

"Veliki broj policajaca je na licu mesta. Talačka kriza je u toku", rekao je portparol berlinske policije.

Policija je saopštila da je osumnjičeni i dalje unutar supermarketa i da pokušava da kontaktom sa njim mirno reši situaciju. Za sada nije poznato kakav je odnos muškarca i taoca, niti kakvo je stanje žene.

Na mestu događaja nalaze se specijalne jedinice policije, vozila hitne pomoći i lekari, dok je područje oko supermarketa ograđeno. Policija je tokom noći ispitivala svedoke, uključujući zaposlene i kupce koji su se zatekli u prodavnici, ali detalji za sada nisu objavljeni.

Autor: D.S.

#Berlin

#Hronika

#Nemačka

#Policija

#Svet

#kriza

#supermarket

#talac

POVEZANE VESTI

Svet

HOROR U SUPERMARKETU: Metalna cev za ventilaciju pala na kupce - Ima povređenih

Svet

Panika u Rusiji: U Sankt Peterburgu muškarac NOŽEM NAPAO LJUDE u supermarketu, ima povređenih (VIDEO)

Svet

Drama u banci: Pregovori sa otmičarem u toku, oslobodio dvoje taoca

Svet

Drama u Španiji: Muškarac preti samoubistvom nakon što je nožem ranio roditelje, zabarikadirao se u stanu

Svet

HOROR U BARSELONI: Izvadio nož i krenuo da UBADA ženu u vrat, nije joj bilo SPASA - Prolaznici ostali u ŠOKU

Svet

UŽAS U BERLINU: Napad kod spomenika holokaustu, ima povređeniih - Napadač u BEKSTVU