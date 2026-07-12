RAZJARENI BIZON JURI I UDARA DEDU! Starac leteo 2,5 METRA u visinu i pao! Horor u ČUVENOM nacionalnom parku! Posetioci snimili scenu UŽASA! (VIDEO)

Snimak koji kruži na društvenim mrežama prikazuje bizonakako pase pored stola za piknik u Nacionalnom parku Jeloustoun u američkoj saveznoj državi Vajoming. Deka i njegov unuk mogu se videti na snimku udaljeni oko 90 metara od bizona.

Zaustavili su se da fotografišu životinju dok se valjala u prašini. Nakon toga bizon je ustao, a turisti su se dodatno udaljili od njega.

Kada je pored prošao jedan kamionet, životinja se uznemirila i iznenada krenula prema drveću, gde se nalazio deda. Bizon je projurio kroz šumarak, a muškarac je u strahu počeo da beži.

U jednom trenutku izgledalo je kao da je životinja svoju agresiju iskalila na drveću i da je muškarac uspeo da pobegne. Međutim, bizon je ponovo krenuo za njim i ovog puta sustigao posetioca.

Životinja ga je udarila glavom ogromnom snagom i odbacila u vazduh. Muškarac se prevrtao dok je leteo, a zatim je snažno pao na zemlju u blizini. U napadu je zadobio teške povrede i hitno je prevezen u bolnicu.

Napad je kamerom zabeležio fotograf koji je tog dana bio u parku i fotografisao životinje.

- Samo sam pokušavao da snimim dramatičan trenutak dok je taj bizon besneo. To je promenilo moje shvatanje o tome šta mogu da očekujem od ovih životinja u ovo doba godine, jer nikada ne bih predvideo da će se ovako nešto dogoditi - rekao je Majk Meklaud za list "Cowboy State Daily".

On je dodao da je bizon prvo krenuo prema grupi dece, koja su se na sreću bezbedno sklonila, a zatim je pažnju usmerio na dedu. Majk, koji je ranije radio kao vojni fotograf na terenu, rekao je da je mogao "da predvidi da će se ovo dogoditi".

A tourist was seriously injured after a bison tossed them about 8 feet into the air in Yellowstone National Park. The attack was captured on video by photographer Mike Macleod. pic.twitter.com/ZtGTb32Gee — Breaking911 (@Breaking911) 12. јул 2026.

Prema njegovim rečima, žrtva i njegov unuk su se pre napada nalazili na bezbednoj udaljenosti od životinje. Objasnio je da je ogromni bizon muškarca zakačio "levim rogom za kuk" pre nego što ga je odbacio u vazduh.

- Napravio je savršen krug i pao na bok. Bizon je bio visok najmanje 1,8 metara, a žrtva je završila nekoliko metara iznad njega - rekao je Meklaud.

A tourist was seriously injured Friday evening after being thrown 8 feet into the air by a bull bison in Yellowstone National Park. Professional photographer Mike Macleod filmed the incident and said the bison was "angry, agitated and charging anything and everything." (No audio) pic.twitter.com/ELmHQjvxFj — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) 12. јул 2026.

U strahu da će životinja napasti dedu dok je ležao na zemlji, Majk je prestao da snima i potrčao prema bizonu, vičući iz sve snage. Pridružilo mu se još nekoliko prolaznika, a životinja se tada udaljila trčeći.

Nakon što su oterali bizona, svedoci su požurili da pomognu povređenom muškarcu, dok su službe za hitne slučajeve Nacionalnog parka Jeloustoun pristizale na mesto nemilog događaja.

BISON RUNNING THROUGH YELLOWSTONE PARK CAMPSITE BEFORE ATTACKING MAN FRIDAY https://t.co/wSssZKT9pH pic.twitter.com/lQdkrXYlG0 — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) 12. јул 2026.

Njegovom unuku je rečeno da deda "ima veoma ozbiljne povrede i da još nije van životne opasnosti", naveo je Meklaud.

Ovaj incident dogodio se nakon što je i dvanaestogodišnje dete povređeno u napadu bizona u blizini područja Mad Volkano, severno od lokacije Fišing Bridž. Služba Nacionalnih parkova SAD nije objavila informacije o tom incidentu.

Autor: A.A.