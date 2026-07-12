Otac poginuo dok je spasavao sina: Supruga i ćerkice gledale tragediju

Tragičan događaj odigrao se u Italiji, gde je 38-godišnji muškarac izgubio život nakon što je skočio u reku Taljamento kako bi spasio svog malog sina kojeg je odnela rečna struja.

Incident se dogodio u blizini mesta Ronkis di Latisana, u provinciji Udine, ispod vijadukta autoputa A4. Alarm su podigli slučajni prolaznici, koji su obavestili hitne službe nakon što su videli ljude u nevolji u reci, piše Gazeta Express.

Prema italijanskim vlastima, žrtva je 38-godišnji zidar, poreklom iz Bakua u Azerbejdžanu, koji je živeo u Pontebi, u provinciji Udine.

Izveštava se da je on skočio u vodu nakon što je struja odnela njegovog petoipogodišnjeg sina. Sa njim su bile i dve ćerke iz ove porodice, stare 9 i 11 godina. Otac je uspeo da izvuče sina na obalu, dok su dvema devojčicama i njihovoj majci pomogli ljudi koji su se zatekli u blizini mesta događaja.

Odmah nakon što je spasio sina, 38-godišnjak je nestao u rečnoj vodi.

Na mesto događaja izašli su vatrogasci, helikopter i ronioci, koji su odmah započeli potragu. Nakon nekoliko sati, beživotno telo muškarca pronađeno je na drugoj obali reke Taljamento.

U međuvremenu, petogodišnji dečak, koji je pretrpeo težak sindrom davljenja, transportovan je helikopterom u bolnicu u Udinama. Lekari su potvrdili da se on nalazi van životne opasnosti.

pročitajte još Ne odlažite kišobran: Evo u kojim delovima Srbije uskoro kreće nova tura pljuskova

Autor: Marija Radić