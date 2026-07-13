Pacijent zaražen ebolom stigao u Nemačku: Inficiran sojem za koji ne postoje ni vakcina ni terapija

Drugi američki državljanin zaražen ebolom prebačen je avionom u Nemačku na lečenje, gotovo dva meseca nakon što je prvi pacijent iz SAD sa istom bolešću stigao u tu zemlju.

Pacijent je tokom noći sleteo na aerodrom u Frankfurtu, odakle je prebačen u Univerzitetsku bolnicu. Informaciju je potvrdio portparol Saveznog ministarstva zdravlja Nemačke.

prethodno su saopštili da je američki državljanin, koji radi za humanitarnu organizaciju u Demokratskoj Republici Kongo, pozitivan na virus Bundibugjo, varijantu ebole koja je trenutno prisutna u toj zemlji. Nije saopšteno da li je zaražena osoba muškarac ili žena.

Virus Bundibugjo predstavlja poseban izazov jer za ovaj soj trenutno ne postoji ni odobrena vakcina ni specifična terapija. Ebola je veoma zarazna i potencijalno smrtonosna bolest koja se prenosi direktnim fizičkim kontaktom i kontaktom sa telesnim tečnostima zaražene osobe.

U Demokratskoj Republici Kongo, gde su radila dvojica američkih humanitarnih radnika zaraženih ebolom, epidemija se pokazala posebno teškom za suzbijanje upravo zbog činjenice da za ovaj soj virusa ne postoje dostupni medicinski tretmani.

Pacijenti oboleli od ebole u Nemačku se prevoze specijalnim avionima namenjenim transportu visoko zaraznih bolesnika. Nakon dolaska smeštaju se u posebna izolaciona odeljenja koja su u potpunosti odvojena od redovnog bolničkog sistema, čime se sprečava svaki kontakt sa drugim pacijentima. Prema navodima nemačkog Ministarstva zdravlja, ovakav sistem eliminiše rizik po širu javnost.

Prvi američki lekar zaražen ebolom stigao je u Nemačku 20. maja i lečen je u bolnici Šarite u Berlinu. Lekari su tada saopštili da je njegovo stanje u jednom trenutku bilo životno ugrožavajuće, ali je nakon nešto više od dve nedelje lečenja otpušten iz bolnice.

Njegova supruga i četvoro dece takođe su primljeni u Šarite kao osobe visokog rizika zbog kontakta sa zaraženim, iako nisu imali simptome bolesti. Oni su bili smešteni u poseban deo izolacionog odeljenja i proveli su određeni period u karantinu.

Virus Bundibugjo prvi put je registrovan u Evropi krajem juna ove godine. U Francuskoj je tada potvrđen slučaj kod lekara humanitarne organizacije koji se vratio iz istočnog dela Demokratske Republike Kongo. Nakon izolacije, negativnih kontrolnih testova i izostanka simptoma, pacijent je otpušten iz bolnice.

Situacija u Demokratskoj Republici Kongo i dalje je veoma ozbiljna. Prema poslednjim podacima, potvrđeno je oko 650 smrtnih slučajeva, dok je najmanje 1.830 ljudi bilo ili je trenutno zaraženo virusom.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da broj obolelih raste brže nego tokom bilo koje prethodne epidemije ebole. Tokom epidemije u zapadnoj Africi 2014. i 2015. godine, koja je bila najteža do sada, život je izgubilo više od 11.000 ljudi.

I tada su tri pacijenta obolela od ebole prebačena na lečenje u Nemačku. Jedan radnik Ujedinjenih nacija, koji je bio lečen u Lajpcigu, nije uspeo da pobedi bolest.

Autor: D.B.