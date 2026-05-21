EBOLA STIGLA U EVROPU: Lociran prvi zaražen pacijent u ovoj zemlji, građani besni: Zašto su ga uopšte primili?!

Evropu je ponovo uznemirila ebola nakon što je američki lekar zaražen smrtonosnim virusom prebačen u Berlin, gde se nalazi u strogoj izolaciji u bolnici Čarite.

Nemačke vlasti tvrde da opasnosti za građane nema, među stanovnicima raste bes i nepoverenje, pitaju se zbog čega je pacijent uopšte doveden u zemlju?!

Evropa je ponovo suočena sa strahom od ebole nakon što je na aerodrom u Berlinu usred noći sleteo avion sa američkim lekarom zaraženim jednim od najopasnijih virusa na svetu. Pod jakim merama obezbeđenja i uz pratnju specijalnih medicinskih timova, zaraženi lekar prebačen je u čuvenu berlinsku bolnicu Čarite, gde se nalazi u potpunoj izolaciji.

Prema pisanju svetskih medija, reč je o američkom lekaru Peteru Stafordu, koji se zarazio tokom rada sa pacijentima u Demokratskoj Republici Kongo. On je smešten na posebno odeljenje za najopasnije infektivne bolesti, dok su pod nadzorom i članovi njegove porodice, koji su zajedno sa njim doputovali u Nemačku.

Slučaj dolazi u trenutku kada se u Africi beleži novo izbijanje Bundibugjo soja ebole, za koji trenutno ne postoji specifično odobrena vakcina, što je dodatno uznemirilo evropsku javnost.

'Zašto je Nemačka uopšte prihvatila zaraženog pacijenta?!'

O reakcijama građana u Nemačkoj za emisiju "Redakcija" govorila je Jelena Prodanić, koja je istakla da mnogi Nemci više nemaju poverenja u zvanična uveravanja da je „sve pod kontrolom”.

- Ljudi imaju problem što ne veruju Vladi baš previše. Kao što je bilo tokom korone kada je rečeno da nema rizika. Tako da ljudi u to "sve je pod kontrolom" baš i ne veruju previše - rekla je Prodanić.

Kako navodi, građane dodatno nervira činjenica da je upravo Nemačka prihvatila pacijenta zaraženog ebolom.

Ljudi se pitaju zašto Nemačka mora da se petlja u takve stvari i zašto ciljano dovodimo tako opasne bolesti u zemlju - objasnila je ona.

Posebno je otvoreno i pitanje troškova lečenja, budući da je lekar u Berlin stigao sa suprugom i četvoro dece.

- Ljudi se pitaju ko će to sve da plati, jer zdravstveni sistem ovde postaje sve lošiji i lošiji - rekla je Prodanić.

Vlast pokušava da umiri javnost

Ipak, nemačke vlasti pokušavaju da umire javnost naglašavajući da je pacijent smešten u strogo izolovano odeljenje sa posebnim vazdušnim komorama, filtracijom vazduha i zatvorenim sistemom za otpadne vode.

To nije deo bolnice u klasičnom smislu, već potpuno izdvojen sistem. Vazduh se filtrira dva puta, a sav kontaminirani materijal se posebno odvozi - objasnila je Prodanić.

Ona je istakla da nema mesta poređenju sa pandemijom koronavirusa, jer se ebola ne prenosi vazduhom.

Da bi se neko zarazio ovim sojem, potreban je blizak fizički kontakt. Ne može se porediti sa koronom koja se širila mnogo brže - rekla je ona.

Prodanić podseća da je Nemačka i ranije lečila obolele od ebole, još tokom epidemije 2014. godine, ali upozorava da je sada problem što za ovaj soj ne postoje ni vakcina ni specifični lekovi.

- Lekari trenutno mogu samo da pomažu organizmu da se izbori sa virusom, da spreče dehidraciju i ublaže simptome - rekla je ona.

Govoreći o nemačkom zdravstvenom sistemu, Prodanić je ocenila da se situacija poslednjih godina pogoršava, posebno za građane koji nisu privatno osigurani.

Ako želite pregled kod endokrinologa, čeka se i po 11 meseci. Ako ste privatno osigurani, dobijate mnogo brže termine i drugačiji tretman - navela je ona.

Autor: S.M.