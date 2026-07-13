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Vatrena stihija bukti kod Pariza: Požar se proširio na 800 hektara, evakuisano 1.000 LJUDI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Indeks, Foto: Tanjug AP/France Fire Brigade SDIS13 ||

Francuska se u ponedeljak borila sa velikim požarom u blizini šume Fontenblo, oko 70 kilometara jugoistočno od Pariza, dok je dugotrajni toplotni talas besneo većim delom zemlje.

Požar, koji su vlasti opisale kao "žestok" i "izuzetnih razmera", proširio se na oko 800 hektara i primorao na evakuaciju oko 1.000 stanovnika i turista iz dela opštine Vodu, javila je televizija BFM.

"Zid plamena" približo se kućama

Gradonačelnik Vodua, Mišel Kalmi, opisao je "zid plamena" koji se brzo kreće ka selu i stiže do ivice stambenih područja.

Portparolka francuske vlade Mod Brežon rekla je za RTL da je to "izuzetna situacija" i da požar ovih razmera nikada ranije nije viđen u severnoj Francuskoj.

"Izuzetna situacija, izuzetni resursi", rekla je Brežon.

Kanaderi prvi put gase požar u blizini Pariza

Francuske vlasti poslale su u region Pariza dva kanadera, avione Daš, dva protivpožarna helikoptera i jedan izviđački avion. Kanaderi su u ponedeljak počeli da izbacuju vodu koju su zahvatili iz Sene.

Erik Brokardi iz francuske nacionalne vatrogasne brigade rekao je da je to prvi put da su vatrogasni avioni preusmereni sa toplijeg i sušnijeg juga zemlje kako bi se borili sa požarom u pariskom regionu.

"Cilj je spasavanje života i imovine", rekao je Brokardi.

Požar zatvara autoputeve, poremećava železnički saobraćaj
Požar je delimično zatvorio glavni autoput koji povezuje sever i jug zemlje, a ranije je blokirao autoput istočno od Pariza. Brzi vozovi do juga Francuske takođe su bili poremećeni.

Putnici na pariskoj železničkoj stanici Gar de Lion suočili su se sa kašnjenjima do šest sati, saopštila je francuska železnička kompanija SNCF. Požar je izbio dok je 37 francuskih departmana bilo pod najvišim, crvenim upozorenjem zbog toplotnog talasa.

Ekstremne temperature i suša dodatno su povećale opasnost od požara širom zemlje.

Francuska planira da koristi A400M za gašenje požara

U međuvremenu, vatrogasci su stavili požar u blizini Kap Frehela u severozapadnom departmanu Kot d'Armor pod kontrolu, ali su posade ostale na terenu zbog rizika od ponovnog paljenja.

Zamenica francuskog ministra odbrane Alis Rufo rekla je za TF1 da vlada planira da počne da koristi vojno-transportni avion Erbas A400M za gašenje požara u narednim nedeljama, kada se završi obuka pilota i druge pripreme.

Požari su ovog leta izbili i u drugim delovima Evrope.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, službe za vanredne situacije proglasile su veliki incident zbog šumskog požara u Severnom Velsu, dok vatrogasci gase požare i u drugim delovima Engleske i Velsa.

Autor: Iva Besarabić

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