Jeziv požar u Čumićevom sokačetu: Vatrena stihija progutala lokal, kamere snimile OVO!

Prava drama odigrala se juče oko pet časova u Čumićevom sokačetu, kada je izbio jeziv požar koji je u potpunosti progutao jedan od lokala u samom centru Beograda.

Gust dim i plamen uznemirili su prolaznike i stanare okolnih objekata koji su odmah obavestili vatrogasno-spasilačku službu, a prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, sumnja se da je požar podmetnut.

Vatrogasci i policija odmah su po pozivu izaši na lice mesta, dok su vatrogasne ekipe uspele da lokalizuju i ugase požar, sprečivši da se vatra proširi na okolne objekte.

Prema prvim informacijama nadzorne kamere snimile su muškarca koji je neposredno pre izbijanja požara preskočio ogradu objekta, nakon čega je, kako se sumnja, polio zapaljivu tečnost po lokalu.

Na snimku se navodno potom vidi da je tečnost zapalio, a kada se uverio da se požar brzo širi i da je vatra zahvatila veći deo lokala, ponovo je preskočio ogradu i pobegao i nepoznatom pravcu.

Vatrena stihija veoma brzo je progutala lokal, a materijalna šteta je, prema dosadašnjim procenama ogromna.

Nakon gašenja požara, policija je obavila uviđaj, a istraga o ovom slučaju je u toku. Pripadnici policije intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku muškarca z akojim se traga zbog sumnje da je izazvao požar.

