AKTUELNO

Hronika

Jeziv požar u Čumićevom sokačetu: Vatrena stihija progutala lokal, kamere snimile OVO!

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Prava drama odigrala se juče oko pet časova u Čumićevom sokačetu, kada je izbio jeziv požar koji je u potpunosti progutao jedan od lokala u samom centru Beograda.

Gust dim i plamen uznemirili su prolaznike i stanare okolnih objekata koji su odmah obavestili vatrogasno-spasilačku službu, a prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, sumnja se da je požar podmetnut.

Vatrogasci i policija odmah su po pozivu izaši na lice mesta, dok su vatrogasne ekipe uspele da lokalizuju i ugase požar, sprečivši da se vatra proširi na okolne objekte.

Prema prvim informacijama nadzorne kamere snimile su muškarca koji je neposredno pre izbijanja požara preskočio ogradu objekta, nakon čega je, kako se sumnja, polio zapaljivu tečnost po lokalu.

Na snimku se navodno potom vidi da je tečnost zapalio, a kada se uverio da se požar brzo širi i da je vatra zahvatila veći deo lokala, ponovo je preskočio ogradu i pobegao i nepoznatom pravcu.

Vatrena stihija veoma brzo je progutala lokal, a materijalna šteta je, prema dosadašnjim procenama ogromna.

Nakon gašenja požara, policija je obavila uviđaj, a istraga o ovom slučaju je u toku. Pripadnici policije intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku muškarca z akojim se traga zbog sumnje da je izazvao požar.

Autor: S.M.

#Kamera

#Lokal

#Požar

#Vatra

#Čumićevo sokače

POVEZANE VESTI

Beograd

POŽAR U CENTRU BEOGRADA: Vatra progutala kafić, vatrogasci se borili sa stihijom usred noći!

Hronika

UGAŠEN POŽAR U BLOKU 45: Vatrena stihija na Savskom nasipu progutala krov

Hronika

BUKTI POŽAR U CENTRU PANČEVA! Plamen guta sve pred sobom, vatrena stihija osvetlila nebo: Gori objekat iza robne kuće! (VIDEO)

Hronika

PAKAO U BEOGRADU: Stan izgoreo, baka, deka i unuci bežali kroz plamen! 15 vatrogasaca uletelo u stihiju

Hronika

VELIKI POŽAR U NIŠU Eksplozije odjekuju gradom: IMA POVREĐENIH

Hronika

OVAKO UNUTRA IZGLEDA ZGRADA U ČAČKU POSLE DRAME: Otkriveno zašto su eksplodirali bojleri (FOTO)