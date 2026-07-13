MAJKA I SIN POGINULI U EKSPLOZIJI: Otkriveno jezivo prokletstvo jedne porodice, pre nekoliko godina ih na istom mestu zadesila užasna tragedija

U eksploziji u fabrici za proizvodnju pirotehničkih sredstava u centralnoj Italiji u sredu su poginule dve osobe, saopštili su vatrogasci i lokalne vlasti. Prema njihovim navodima, reč je već o drugoj eksploziji u toj fabrici u poslednje tri godine.

Eksplozija u fabrici pirotehnike u mestu Torano di Borgorose odnela je dva života. Među stradalima su zaposleni Simon Kole i njegova majka Tereza Tocijova.

U istoj fabrici je 2023. godine u eksploziji poginulo troje članova njihove porodice. Vlasnici kompanije Fabricio i Gaetano Matei tada su osuđeni na zatvorske kazne zbog prethodne tragedije.

Sindikati su nakon nove nesreće zatražili potpuno utvrđivanje uzroka eksplozije i odgovornosti za tragediju.

Do eksplozije je došlo u fabrici u opštini Torano di Borgorose, oko 70 kilometara severoistočno od Rima. Tela žrtava pronađena su u ruševinama, rekao je predstavnik vatrogasne službe.

Stradali su 30-godišnji radnik fabrike Simon Kole i njegova 60-godišnja majka Tereza Tocijova, saopštilo je pokrajinsko tužilaštvo, prenosi agencija ANSA.

U julu 2023. godine u eksploziji u istoj fabrici poginuo je i Koleov stric Franko, zajedno sa svoje dvoje dece, Anom i Klaudijom.

Tužilac je u sredu naveo da je do eksplozije došlo unutar fabrike, u jednoj od zgrada koja je, prema snimcima sa lica mesta, potpuno uništena. Još dvojica zaposlenih preživela su eksploziju, saopštili su vatrogasci, ali nisu izneli dodatne informacije o njihovom zdravstvenom stanju.

Nakon eksplozije iz 2023. godine, vlasnici kompanije Fabricio i Gaetano Matei osuđeni su na četiri godine zatvora zbog ubistva iz nehata, skladištenja eksplozivnog materijala na nedozvoljenom mestu i kršenja propisa o radu. Kompanija je, međutim, kasnije nastavila proizvodnju nakon dobijanja nove dozvole.

„Zbog ozbiljnosti ove tragedije ne možemo prihvatiti tvrdnju da je ovo samo splet nesrećnih okolnosti“, saopštio je lokalni sindikat CGIL. Dodali su da je neophodno u potpunosti utvrditi uzroke eksplozije, brzo pronaći sve odgovorne i detaljno proveriti da li su poštovani svi propisi u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.

Autor: Marija Radić