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Sikorski oštro o Rusiji: Putin ima drugu najjaču vojsku... ali u Ukrajini

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Eduard Khryzhanivsky (HOGP)/Ukrainian Foreign Ministry Press Office via AP ||

Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski izjavio je u intervjuu za italijanski list Il Messaggero da Rusija trenutno nema vojne kapacitete da izvrši napad na Poljsku, uputivši pritom oštru ironiju na račun stvarnog stanja i efikasnosti ruske armije.

„Mislili smo da Putin ima drugu najjaču vojsku na svetu. Danas možemo reći da ima drugu najjaču vojsku... ali u Ukrajini“, poručio je Sikorski.

Poljski ministar spoljnih poslova se osvrnuo i na vekovne geopolitičke tenzije između Varšave i Moskve, naglasivši da je odbrana od ruskih aspiracija istorijski kontinuitet za Poljsku.

„O našoj bezbednosti u odnosu na Rusiju razmišljamo već oko petsto godina i ne nameravamo da stanemo sa tim“, rekao je Sikorski i podsetio da je Rusija kroz istoriju mnogo puta izvršila invaziju na Poljsku. Zbog toga, kako navodi, Varšava svaku pretnju koja stiže iz Kremlja uzima krajnje ozbiljno.

Ipak, uprkos čestim zapaljivim tonovima iz Moskve, Sikorski smatra da je opasnost od direktnog vojnog sukoba sa Poljskom u ovom trenutku niska zbog iscrpljenosti ruskih snaga na frontu.

„Putin danas jednostavno nema sredstava da nas napadne. Najviše što može da pokuša jeste neka provokacija“, ocenio je poljski šef diplomatije, ilustrujući to slabim napretkom ruskih trupa na istoku Ukrajine. „On i dalje nije uspeo da osvoji Donbas, čak i nakon skoro trinaest godina pokušaja.“

#Radoslav Sikorski

#Ukrajina

#Vladimir Putin

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