Sikorski: Pregovori sa Putinom su uzaludni — 'Ovaj rat će okončati neko drugi'

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ponovo je uputio oštre kritike na račun bilo kakve mogućnosti pregovora sa Vladimirom Putinom, ocenjujući ruskog lidera kao sagovornika čija reč i potpis nemaju nikakvu vrednost u međunarodnim odnosima.

U nedavnim istupima koji odražavaju tvrdi stav Varšave prema Kremlju, Sikorski je istakao da je skeptičnost prema pregovorima sa ruskim predsednikom jedini racionalan pristup, s obzirom na dosadašnju praksu sistematskog obmanjivanja međunarodne zajednice.

"Potpis koji ne vredi"

Sikorski je podsetio na istorijat ruskih kršenja međunarodnih obaveza, navodeći primere iz prošlosti koji, prema njegovim rečima, diskredituju Putina kao partnera.

"On nas je lagao više puta: 'Ovo nisu moji ljudi na Krimu', sećate li se? 'Nemam apsolutno nikakvu nameru da napadnem Ukrajinu'", podsetio je šef poljske diplomatije. Sikorski je posebno naglasio apsurdnost situacije u kojoj se od Moskve očekuje poštovanje novih sporazuma, kada je potpis na važećim ugovorima o rusko-ukrajinskoj granici odavno prekršen.

Diktatorska izolacija i strah od greške

Analizirajući mehanizam donošenja odluka u Kremlju, Sikorski je izneo tezu o "zamci autokratije". Prema njegovom mišljenju, lider koji vlada duže od dve decenije postaje žrtva sopstvenog sistema u kojem ga okruženje hrani informacijama koje želi da čuje, a ne istinom sa terena.

"Kada ste diktator više od 20 godina, svi vas lažu. Zbog toga uvek prekasno odustajete od maksimalističkih zahteva – jednostavno ne znate pravu situaciju u kojoj se nalazite", objasnio je Sikorski.

On veruje da autokrate poput Putina razumeju da bi svako priznanje greške ili povlačenje značilo trenutni gubitak moći. Zbog toga, prema mišljenju poljskog ministra, unutrašnja dinamika ruskog režima onemogućava mirno rešenje sukoba putem pregovora.

"Zato verujem da će ovaj rat okončati neko drugi", zaključio je Sikorski, implicirajući da promena mora doći iznutra ili kroz faktore koji prevazilaze trenutnu Putinovu volju.

Zapad ostaje na kursu

Sikorski je ove izjave dao u kontekstu pojačane podrške Ukrajini od strane zapadnih saveznika. Uprkos povremenim signalima iz Moskve o "približavanju kraja sukoba", poljski ministar ostaje pri stavu da se Rusija mora suočiti sa neuspehom svojih prvobitnih ratnih ciljeva pre nego što se ozbiljni pregovori uopšte mogu razmatrati.

Varšava, kao jedan od najglasnijih zagovornika politike odvraćanja, nastavlja da insistira na jačanju istočnog krila NATO-a, poručujući da se "diktatori mogu zaustaviti samo silom i odlučnošću, a ne praznim obećanjima".

