Zelenski poručio da ruski napadi na civile potvrđuju neophodnost dalje podrške Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oštro je osudio najnovije ruske vazdušne udare, istakavši da su mete ponovo bile isključivo civilne lokacije.

On je naveo da su u ovim napadima pogođeni obični putnički autobusi u Odesi, stambene zgrade u Zaporožju, kao i bolnica u Harkovskoj oblasti.

Prema njegovim rečima, svaki dan rata koji Rusija vodi protiv života iznova dokazuje da je podrška Ukrajini jedina ispravna odluka, posmatrano iz odbrambene, političke i čisto ljudske perspektive. Zelenski je naglasio da čitav svet to vidi i prepoznaje da je Kijevu hitno potrebno više sistema protivvazdušne odbrane kako bi se efikasno zaštitili životi građana.

Ukrajinski lider je ocenio da su ruske vlasti potpuno izgubile razum zbog ovog sukoba i da se ponašaju krajnje iracionalno odbijajući da privedu rat kraju. Zbog toga je poručio da međunarodni pritisak na Moskvu ne sme da popusti, već da mora nastaviti da daje konkretne rezultate.

Zelenski veruje da ključnu ulogu u tome moraju odigrati nove ekonomske sankcije protiv agresora i kontinuirani paketi vojne pomoći. Pored toga, on je izdvojio i značaj novih strateških projekata, među kojima je posebno istakao evropsku protivbalističku inicijativu pod nazivom „FREYJA“.

Na kraju svog obraćanja, ukrajinski predsednik je izrazio zahvalnost svim partnerima na pomoći i najavio da će predstojeći sastanci i pregovori u bliskoj budućnosti biti usmereni prvenstveno ka dodatnom jačanju odbrambenih kapaciteta zemlje.