ZELENSKI OPTUŽIO RUSIJU ZA 'RAT PROTIV ŽIVOTA': U napadu na fabriku dečje hrane ima poginulih, meta i zdravstvene ustanove

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oštro je osudio najnoviji talas ruskih vazdušnih udara, optužujući Moskvu da vodi otvoren i nemilosrdan rat protiv civilnog stanovništva i osnovne infrastrukture.

U svom vanrednom obraćanju, ukrajinski lider je istakao da su se na meti ruskih snaga proteklih dana našli objekti čija je jedina svrha zbrinjavanje građana i najmlađih, uključujući fabriku hrane za decu, bolnice, škole i energetska čvorišta. On je ponovo uputio dramatičan apel međunarodnoj zajednici, naglašavajući da svet mora udruženim snagama da primora Kremlj na diplomatsko rešenje sukoba. Najteži i najkrvaviji incident u ovom talasu udara dogodio se u Kijevskoj oblasti, gde su ruski projektili direktno pogodili fabriku „Jagotinske za decu“, prepoznatljivi pogon koji se bavio isključivo proizvodnjom prehrambenih proizvoda za najmlađe.

Na mestu ove katastrofe odmah su angažovane specijalizovane jedinice Državne službe za vanredne situacije Ukrajine, koje su nakon dugotrajne borbe uspele da lokalizuju i potpuno ugase požar. Prema zvaničnim podacima koje je izneo predsednik države, u ovom razornom napadu povređeno je sedam osoba, dok su četiri osobe tragično izgubile život. Zelenski je tim povodom uputio najdublje saučešće porodicama i bliskima stradalih radnika.Kijevska oblast, međutim, nije bila jedina meta ruskih snaga, s obzirom na to da su koordinisani udari naneli ozbiljnu štetu u nekoliko ključnih ukrajinskih regiona. U Dnjeparskoj oblasti projektili su uništili velika skladišta hrane i jedan važan poštanski objekat, čime se dodatno otežava snabdevanje preostalog stanovništva. Posebno brutalni napadi zabeleženi su na jugu i severu zemlje, pa je tako u samom gradu Hersonu pogođeno vozilo hitne pomoći koje je bilo na dužnosti, dok je u Sumskoj oblasti u potpunosti demolirana zgrada lokalne škole.

Razaranja nisu zaobišla ni crnomorsku obalu, gde je u Odeskoj oblasti ponovo stradala vitalna lučka infrastruktura.

Istovremeno, u Harkovskoj oblasti zabeleženi su direktni udari na obične, naseljene stambene zgrade, kao i na zgradu lokalne ambulante u kojoj su se lečili civili.Reagujući na ove razorne posledice na terenu, ukrajinski predsednik je naglasio da akcije Moskve jasno pokazuju kontinuitet politike koja je usmerena protiv samog života. On je istakao da u ovakvim okolnostima svaki paket međunarodne podrške koji sadrži protivraketne sisteme odbrane ima presudan značaj za spasavanje nevinih ljudi.

„Svaki paket podrške sa protivbalističkom odbranom, svaki zajednički sporazum o proizvodnji oružja i svaki korak koji svet preduzme u uvođenju sankcija protiv Rusije pomaže u zaštiti ljudskih života. Izuzetno je važno da svi zajedno primoramo Rusiju da okonča svoj rat i pređe na diplomatiju“, zaključio je Zelenski, izražavajući zahvalnost svakoj državi koja u ovim teškim trenucima stoji uz Ukrajinu.