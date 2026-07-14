Kalas nakon Saveta za spoljne poslove EU: Rekordne sankcije Rusiji

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, obratila se medijima nakon iscrpnog sastanka Saveta za spoljne poslove EU u Briselu.

Fokus maratonskih razgovora evropskih šefova diplomatija bio je usmeren na dalje bezbednosno i energetsko osnaživanje Ukrajine, zaoštravanje sankcija prema Rusiji, ali i na eskalaciju krize na Bliskom istoku i budućnost međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini. Sastanak je počeo sesijom posvećenom sudbini ukrajinskih civilnih zarobljenika koji se nelegalno drže u ruskim zatvorima, u prisustvu predstavnika civilnog društva. Kalas je istakla da su svedočanstva o mučenju i uskraćivanju osnovnih prava podsetnik da se iza statistika kriju ljudski životi.Odobreno je dodavanje više od 250 pojedinaca i entiteta na crnu listu, što predstavlja najveću rundu sankcija od početka invazije 2022. godine.

Prvi put u istoriji, EU i Velika Britanija su sinhronizovano sankcionisale širi ekosistem koji omogućava ruske sajber napade, uključujući kriminalne grupe i haktiviste. Zbog ovih aktivnosti, ruski predstavnik pri EU biće zvanično pozvan na razgovor.Ministri su najoštrije osudili odluku MOK-a da dozvoli ruskim sportistima povratak na međunarodna takmičenja, ocenivši da takav potez, u trenutku kada gine rekordan broj ukrajinskih civila, izgleda kao "nagrađivanje agresije". Evropska komisija je, takođe, ukinula finansiranje Venecijanskog bijenala kako kultura ne bi postala "sredstvo za pranje agresije".Na pitanje novinara o zastoju 21. paketa sankcija, Kalas je priznala da konsenzus još nije postignut, ali je izrazila nadu da će se dogovor postići do srede, kako bi se održao kontinuiran ekonomski pritisak na finansijsku kičmu ruske ratne mašinerije.

Za region Zapadnog Balkana od posebnog je značaja bila diskusija o Bosni i Hercegovini. Kalas je ministre izvestila o svojoj nedavnoj poseti i razvoju događaja u vezi sa imenovanjem novog Visokog predstavnika, koji bi na toj poziciji trebalo da nasledi Kristijana Šmita. „Odlučni smo u tome da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačno, uspeh budućeg Visokog predstavnika meriće se onim danom kada ta funkcija više ne bude bila potrebna“, poručila je Kalas, potvrđujući jasnu ambiciju Brisela da preuzme vodeću ulogu u procesima unutar BiH.U pogledu rata u Gazi, mirovni proces ostaje u zastoju, ali je EU reafirmisala svoju ulogu najvećeg donatora palestinskom narodu – na današnjem sastanku donatorske grupe za Palestinu prikupljeno je 900 miliona evra.

Kada je reč o Zapadnoj obali, Kalas je naglasila da se svih 27 država članica slaže da su izraelska naselja nelegalna prema međunarodnom pravu. Dosadašnja „politika diferencijacije“ (obeležavanja proizvoda iz tih naselja) nije dala rezultate, pa je Evropska komisija predstavila nove opcije za ograničavanje trgovine. Tokom diskusije, najveću podršku država članica dobila je opcija uvođenja direktne zabrane uvoza robe iz nelegalnih izraelskih naselja.

Ambasadori država članica (COREPER) zaduženi su za dalju operativnu razradu ovog pitanja, a Kalas nije isključila mogućnost sazivanja vanrednog sastanka ukoliko to bude potrebno. Istovremeno, EU je najoštrije osudila iranske napade na komercijalne brodove i države Persijskog zaliva, istakavši da navigacija kroz Ormuski moreuz mora ostati slobodna.

Najavljeno je i pokretanje pregovora o novom sporazumu o strateškom partnerstvu sa Bahreinom. U svetlu spoljnih pritisaka i hibridnih pretnji, Savet je odobrio izdašne pakete vojne i strateške pomoći zemljama u ruskom susedstvu. Kroz Evropski mirovni fond odobreno je za Moldaviju dodatnih 120 miliona evra – najveći paket podrške do sada, koji će biti iskorišćen za jačanje protivvazdušne odbrane ove zemlje. Nakon najavljenog ekonomskog paketa, EU pokreće novu misiju na terenu u Jeremneiji. Evropski eksperti pomagaće jermenskim vlastima u borbi protiv sajber pretnji, dezinformacija i nezakonitih finansijskih tokova.

Pored ovoga, Savet je proširio sankcije koje se odnose na konflikt u Sudanu, uvođenjem zabrane uvoza zlata i hemikalija za rudarenje, kako bi se presekli izvori finansiranja Snaga za brzu podršku (RSF) i sprečili dalji zločini nad civilima. Kalas je najavila da će narednih dana otputovati u Etiopiju na razgovore sa regionalnim partnerima, kao i u inspekciju pomorske operacije EU ASPIDES u Crvenom moru.