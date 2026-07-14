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TRESLO SE TLO: Zemljotres magnitude 5.5 stepeni Rihtera pogodio Peru

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres magnitude 5.5 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u utorak, 14. jul 2026 u 10:21 časova po našem vremenu, na području centralnog Perua.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 131 kilometara jugoistočno od grada Kusko.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 103.2 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić

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