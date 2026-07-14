Pala vlada Ukrajine: Parlament izglasao smenu premijerke Sviridenko

Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, u utorak je glasao za smenu premijerke Julije Sviridenko, a zajedno sa njom i celog kabineta.

Odluka je usledila nakon što je predsednik Volodimir Zelenski u nedelju objavio rekonstrukciju vlade, a očekuje se da će parlament u četvrtak glasati za Sviridenkovu zamenu.

Tokom saslušanja u parlamentu u utorak, 258 poslanika je glasalo za njeno razrešenje, što je formalni korak potreban nakon ostavke ministra.

Prema pisanju ukrajinskog Interfaksa, Sviridenko je u govoru o ostavci u parlamentu istakla svoja dostignuća tokom mandata premijerke, koja su uključivala obezbeđivanje paketa kredita od 90 milijardi evra od EU.

"Finansijska podrška naših partnera nam daje poverenje ove i sledeće godine", rekla je ona.

Sviridenko je takođe bila ključna figura u obezbeđivanju sporazuma o mineralima sa SAD, potpisanog tokom njenog mandata kao ministarke ekonomije.

Njena ostavka u utorak usledila je neposredno pre godinu dana nakon što je imenovana za premijerku 17. jula 2025. godine.

Zelenski je tokom nedeljne objave nagovestio ulogu Sviridenko u inostranstvu, navodno kao izaslanice Ukrajine u Vašingtonu, ali je ona odbila ponudu, prema izvorima koje je naveo lokalni list "Ukrajinska pravda".

Veruje se da će Sergej Korecki, generalni direktor ukrajinskog državnog gasnog konglomerata Naftogas, biti verovatna zamena za Sviridenka.

Autor: Iva Besarabić