Ukrajinski udari uzdrmali same temelje ratne strategije Moskve, u Ankari promovisan koncept NATO 3.0 - PINKOV GEOPOLITIČKI PREGLED

Pink.rs donosi vam novi geopolitički pregled za poslednjih sedam dana.

Senator Lindzi Grejem, koji je iznenada preminuo u subotu, proveo je poslednje nedelje postavljajući temelje za ambiciozni novi pokret ka normalizaciji izraelsko-saudijskih odnosa, posetio je Ukrajinu pod bombama i spremao snažan zakon kojim bi se Rusija dodatno pritisnula da obustavi agresiju. Zakon koji su predložili senatori Lindzi Grejem i Ričard Blumental (zajedno sa kolegama Džin Šahin i Rodžerom Vikerom) poznat je kao Zakon o sankcionisanju Rusije (Sanctioning Russia Act). Glavni cilj ovog dvopartijskog zakonskog predloga jeste vršenje masovnog ekonomskog pritiska na Moskvu kako bi se ubrzalo okončanje rata u Ukrajini. Zakon je osmišljen kao snažan ekonomski alat koji američkom predsedniku daje ovlašćenja da uvede oštre sekundarne sankcije i visoke carine trećim zemljama, poput Kine, Indije i Brazila, koje i dalje kupuju jeftinu rusku naftu, prirodni gas i uranijum. Na taj način, ova inicijativa direktno cilja na zatvaranje propusta u dosadašnjim kaznenim merama i na neutralisanje ruske „flote u senci”, tankera koji finansiraju vojnu mašineriju Kremlja.

Po pitanju ovog zakona američki senatori Džin Šahin (visoko rangirani član Odbora za spoljne poslove Senata), Ričard Blumental, Lindzi Grejem i Rodžer Viker izdali su sledeće saopštenje: „Sa ponosom objavljujemo da smo postigli dogovor sa Trampovom administracijom o pokretanju našeg ažuriranog zakona o sankcijama Rusiji. Veoma smo zadovoljni ovim značajnim napretkom i očekujemo da ćemo zakon predstaviti javnosti vrlo brzo. Kako Rusija intenzivira svoj masakr nad civilima, imperativ je da zakonodavna i izvršna vlast rade zajedno na stvaranju instrumenata koji će naplatiti visoku cenu onima koji kupuju rusku naftu i prirodni gas, čime finansiraju Putinovu ratnu mašineriju.“ Kao što su njegove kolege primetile nakon njegove smrti, Grejem je bio „izuzetno ushićen“ što je konačno prebrodio prepreke u Beloj kući za ovu ažuriranu verziju Zakona o sankcionisanju Rusije. Dosledan svom višedecenijskom „jastrebovskom“ nasleđu u spoljnoj politici, njegov poslednji zvanični čin bio je beskompromisan pritisak da se preseku finansijski izvori Kremlja.

Povodom njegove smrti predsednik SAD Donald Tramp naredio je sedmodnevno spuštanje zastava na pola koplja širom Amerike. U emotivnom javnom komentaru smrti svog prijatelja, saborca i saveznika američki predsednik je prokomentarisao: “Mislio sam da će Lindzi živeti večno. Rekao sam: ‘Lindzi, živećeš večno.’ I trebalo je da ima veliku pobedu. Trebalo je da pobedi sa mnogo razlike. Imao je moju podršku. Trebalo je da pobedi sa mnogo razlike, a sada ovo. Užasno.”

Novi detalji koje je objavio portal Axios bacaju potpuno novo svetlo na poslednje sate života uticajnog američkog senatora Grejema, otkrivajući tragičnu ironiju i njegovu apsolutnu posvećenost poslu do samog kraja. Prema izvorima ovog medija, Grejem je počeo da oseća zdravstvene tegobe u subotu uveče, neposredno nakon telefonskog razgovora sa predsednikom Trampom. Kada su ga bliski saradnici pozvali da odmah potraži lekarsku pomoć, senator je to odbio, insistirajući da će otići kod lekara tek nakon što završi svoje zakazano nedeljno gostovanje u jutarnjem programu televizije NBC Meet the Press. Tom prilikom, Grejem se čak i našalio na račun sopstvenog stanja, izgovorivši rečenicu: „Ne mogu sada da umrem, moram da rešim Iran i sankcije Rusiji“.

Iznenadna smrt senatora Grejema nastavlja da izaziva potrese na međunarodnoj političkoj sceni, a teorije o umešanosti stranih sila dobijaju sve veći prostor u javnosti. Poznati ruski disident i sociolog Igor Ejdman izneo je oštru tvrdnju da postoji visoka verovatnoća da su uticajnog republikanca eliminisale ruske obaveštajne službe. Kao ključne stubove svoje teorije, Ejdman navodi dva glavna argumenta: lokaciju i tajming. Prema Ejdmanovoj analizi, u poslednje vreme bilo je primetno da se Donald Tramp sve povoljnije i pozitivnije opredeljuje prema nastavku pomoći i podrške Ukrajini. Ruske vlasti su bile duboko šokirane ovim razvojem događaja, zbog čega su grozničavo pokušavale da identifikuju ko iz Trampovog najbližeg okruženja vrši taj „negativan uticaj“ na predsednika.

Lindzi Grejem je, prema mišljenju disidenta, bio apsolutno prvi i najvažniji kandidat na toj listi. „Mislim da u Kremlju na njega gledaju kao na glavnog lobistu za ukrajinske interese u Kongresu i jednog od najuticajnijih pristalica Ukrajine u Trampovom krugu“, objašnjava Ejdman, ukazujući na snažan politički motiv koji je Moskva mogla imati. Ipak, ono što ovu teoriju prevodi iz domena čistog motiva u domen realne izvodljivosti jesu sredstva i prilika. Ejdman podseća na činjenicu da se senator Grejem bukvalno tek bio vratio sa svog putovanja u ratom zahvaćenu Ukrajinu neposredno pre nego što je preminuo. Na toj ruti, on je putovao specijalnim vozom koji je bio pod zaštitom ukrajinskih snaga bezbednosti, a u kojem je tokom čitavog puta boravilo i prateće uslužno osoblje. Ejdman smatra da upravo u tom segmentu leži potencijalna opasnost od infiltracije neprijateljskih operativaca.

„Ruske obaveštajne službe preplavile su Ukrajinu svojim agentima još od proglašenja njene nezavisnosti, a to uključuje i infiltraciju u same bezbednosne strukture te zemlje. To je opštepoznata činjenica“, zaključuje ruski disident, sugerišući da su ruski špijuni imali idealnu priliku da pristupe senatoru na terenu pre nego što se vratio u Sjedinjene Države. Senator Grejem posetio je proizvodni pogon kompanije SkyFall u Ukrajini, gde je pregledao teške bombarderske dronove Vampire, Shrike FPV dronove u nekoliko varijanti i presretače P1-SUN Shahed. SkyFall je takođe predstavio nove tehnologije koje se uskoro očekuju na bojnom polju i predstavio svoju akademiju za obuku pilota dronova, tehničara i instruktora. Grejem je rekao da bi SAD napravile veliku grešku ako ne bi sarađivale sa Ukrajinom na dronovima.

Intenzivirani ukrajinski udari na ruske pomorske tankere koji prevoze gorivo primorali su Moskvu da privremeno zatvori pojedine plovne rute u Azovskom moru, navodi se u najnovijem izveštaju američkog Instituta za proučavanje rata (ISW). Ova taktika Kijeva direktno utiče na logističke lance snabdevanja i primorava ruske komercijalne i vojne brodove na drastičnu promenu ponašanja u ovom zatvorenom basenu. Prema analitičkim podacima organizacije Starboard Maritime Intelligence, u periodu od 30. juna do 11. jula zabeležen je potencijalni pad od čak 55 procenata u broju plovila sa aktivnim transponderima Automatskog identifikacionog sistema (AIS) u vodama Azovskog mora. Bez obzira na tehničke anomalije u satelitskom praćenju, ISW zaključuje da su učestali ukrajinski napadi na pomorske transportne ciljeve postigli primarni cilj. Ruska strana je bila prinuđena da modifikuje svoje rute, pojača mere elektronskog prikrivanja i smanji intenzitet otvorenog pomorskog saobraćaja kako bi zaštitila preostale energetske i logističke resurse.

Unutrašnja situacija u Rusiji postaje sve nestabilnija i opasnija po režim Vladimira Putina, dok se ekonomske i logističke posledice rata direktno prelivaju na svakodnevni život građana. Dugotrajni i sistematski ukrajinski udari bespilotnim letelicama na ruska naftna postrojenja izbacili su iz stroja oko trećinu prerađivačkih kapaciteta zemlje, što je izazvalo akutnu nestašicu derivata u čak 78 od 83 ruska regiona. Ova situacija je sada prerasla u ozbiljnu društvenu i političku krizu koja pogađa tri ključna stuba stabilnosti zemlje. Usled nepreglednih gužvi i sve većeg besa građana koji satima čekaju u redovima, lokalne vlasti u desetinama ruskih oblasti primorane su da angažuju bezbednosne snage kako bi održale javni red i mir na benzinskim stanicama.

U sibirskom regionu Irkutsk, gde je proglašeno stanje visoke pripravnosti, policija i jedinice Nacionalne garde raspoređene su non-stop na pumpama kako bi regulisale saobraćaj, kontrolisale redove i sprovele strogu zabranu točenja goriva u kanistere radi sprečavanja spekulativne preprodaje. Istovremeno, na jugu Rusije i u crnomorskim odmaralištima, lokalne vlasti su angažovale i posebne kozačke patrole kako bi sprečile fizičke sukobe među frustriranim vozačima tokom vrhunca turističke i letnje sezone. Paralelno sa krizom na pumpama, Rusija se suočava sa naglim skokom cena osnovnih životnih namirnica, pre svega mesa i povrća, što direktno ugrožava životni standard i stabilnost domaćeg tržišta. Nestašica dizela i vrtoglavi skok njegovih cena na slobodnom tržištu u jeku sezone direktno ugrožavaju žetvu u ključnim poljoprivrednim regionima, kao što su Krasnodar i Rostov. Troškovi drumskog transporta žitarica i namirnica skočili su za 20 do 30 procenata, dok manji i srednji farmeri u regionima poput Baškortostana upozoravaju da im mehanizacija stoji i da je cena dizela više nego duplirana u odnosu na zimski period. Poljoprivrednici otvoreno najavljuju da će ovaj skok inputa učiniti proizvodnju mesa i povrća potpuno nerentabilnom, što već dovodi do lančanog poskupljenja hrane u lokalnim prodavnicama širom zemlje.

Ovakav razvoj događaja na unutrašnjem planu i očigledna nesposobnost režima da zaštiti kritičnu infrastrukturu države počeli su da krune političko jedinstvo u samom vrhu ruske vlasti, gde se sve jasnije ocrtavaju unutrašnje podele. Prema zvaničnim izjavama ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, unutar najužeg kruga saradnika Vladimira Putina raste broj onih koji tiho podržavaju opciju okončanja rata i postizanje mirovnog rešenja. Zapadni obaveštajni izvori i nezavisni analitičari potvrđuju da pojedini članovi ruske političke i ekonomske elite shvataju da dugoročna ekonomska iscrpljenost zemlje, praćena rizikom od masovnog socijalnog bunta zbog nestašica, postaje neizdrživa i direktno ugrožava opstanak samog sistema. Pritisak unutar Kremlja raste jer Putinovo insistiranje na nastavku ofanzive u Donbasu direktno blokira predloge njegovih savetnika koji su zagovarali zamrzavanje konflikta na trenutnim linijama fronta kako bi se spasila domaća privreda.

Značajan preokret u retorici američkog predsednika Donalda Trampa prema ratu u Ukrajini rezultat je poverljivih obaveštajnih izveštaja SAD koji su mu predočeni u poslednje vreme, otkrila su dvojica neimenovanih američkih zvaničnika. Prema njihovim rečima, Tramp je ostao duboko impresioniran novim ukrajinskim kapacitetima za dalekometne udare, dok istovremeno analize pokazuju da ruska javnost sve intenzivnije zahteva okončanje sukoba. Ovi faktori direktno objašnjavaju zašto američki lider sada govori o Ukrajini sa znatno više optimizma i pozitivnog tona u poređenju sa prošlom godinom. Izvori upoznati sa situacijom navode da su Trampu redovno dostavljani detaljni brifinzi američkih obaveštajnih službi koji su dokumentovali nagli uspon i efikasnost ukrajinske kampanje bespilotnih letelica i raketa. Dok je prošle godine predsednik otvoreno sumnjao u kapacitete Kijeva i tvrdio da Ukrajina „nema adute u rukama“, uspešni i razorni udari duboko unutar ruske teritorije potpuno su promenili tu dinamiku.

Zvaničnici ističu da je Tramp prepoznao vojnu vrednost ovih operacija, posebno nakon što je ukrajinska avijacija i tehnologija uspela da paralizuje značajan deo ruske energetske i pomorske infrastrukture. Tokom nedavnih diplomatskih susreta na marginama NATO samita, američki predsednik je ove dalekometne udare opisao kao eskalaciju, ali i kao “taktički pritisak koji može ubrzati konačni završetak rata“, što je jasan zaokret ka snažnijoj podršci ukrajinskim odbrambenim projektima. Drugi ključni element američkih obaveštajnih procena koji je uticao na promenu Trampovog stava jeste raspoloženje unutar same Ruske Federacije. Kontinuirani udari na rafinerije i distributivne centre izazvali su ozbiljne nestašice goriva i logistički kolaps na unutrašnjem planu, što je direktno pogodilo svakodnevni život običnih građana. Prema zvaničnim procenama koje su predočene Beloj kući, unutar ruske javnosti beleži se konstantan i stabilan rast broja ljudi koji otvoreno i nestrpljivo žele da se rat što pre privede kraju.

Ukrajinska kampanja dubokih udara unutar ruske teritorije u potpunosti je promenila geopolitičku računicu Zapada, srušila iluzije američkog predsednika o apsolutnoj moći Vladinira Putina i primorala Sjedinjene Države na ozbiljne vojne pregovore na najvišem nivou. Umesto ranijeg diplomatskog insistiranja na ustupcima, Kijev je ofanzifnim prenošenjem rata na prag Moskve uspeo da promeni pravac američke spoljne politike, dokazujući da rezultati na bojnom polju, a ne političke molbe, diktiraju odluke Vašingtona. Zamenik šefa Kancelarije predsednika Ukrajine, Serhij Kislica, otkrio je da su se pregovori iza zatvorenih vrata dramatično transformisali. Dok su se razgovori tokom 2025. godine uglavnom svodili na puko iznošenje početnih pozicija, oni su danas prerasli u sveobuhvatno, trojno strateško planiranje koje direktno uključuje aktivne generale vojske SAD i NATO saveza.

Narastajući unutrašnji zamor od rata, praćen skokom cena namirnica i nestabilnošću na pumpama, stvara ogroman pritisak na Kremlj. Američki zvaničnici veruju da Vladimir Putin, uprkos javnom insistiranju na maksimalističkim ratnim ciljevima, gubi unutrašnju podršku, što otvara realan prostor za diplomatske pregovore pod uslovima koji bi bili prihvatljivi za Kijev i Vašington. Upravo ta kombinacija ukrajinske vojne efikasnosti i ruske unutrašnje ranjivosti uverila je Trampa da rešenje sukoba nije u kapitulaciji Kijeva, već u nastavku pametnog pritiska na Moskvu. Dok se tehnički detalji potencijalnog primirja razrađuju sa zapadnim generalima, zvanični Kijev ostaje nepokolebljiv u svojim crvenim linijama. Ukrajina čvrsto naglašava da neće pristati na teritorijalne koncesije. Umesto oslanjanja na spoljne političke garancije, Kijev pozicionira sopstvene Oružane snage kao vrhovnog i ultimativnog garanta bezbednosti na celom evropskom kontinentu. Eksploatišući Trampovu opčinjenost moći i uspehom, Ukrajina je primorala Vašington da stane na stranu koja pobeđuje, ostavljajući oslabljenog Putina sa pregovaračkim adutima koji ubrzano isparavaju.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ruske snage tokom 12. jula 2026. godine pretrpele gubitak od čak 1.600 vojnika u samo jednom danu. Ova brojka označava treći najveći jednodnevni skok u ljudskim gubicima ruske armije od početka ove godine, što svedoči o izuzetno visokom intenzitetu borbi i žestokim okršajima na ključnim delovima fronta. Pored dramatičnog skoka u broju izbačenog ljudstva iz stroja, ukrajinski izvori navode da su tokom proteklog dana ruske trupe pretrpele i ozbiljne materijalne gubitke, uključujući uništenje na desetine artiljerijskih sistema i preko 1.700 bespilotnih letelica različitih tipova.

Članice NATO-a obavezale su se da će izdvojiti 70 milijardi dolara za odbranu Ukrajine tokom 2026. godine, dok je planirano da se isti nivo finansijske podrške zadrži i tokom 2027. godine. Ovaj korak pruža Kijevu neophodnu predvidljivost u planiranju vojnih operacija, stabilizaciji budžeta i dugoročnim nabavkama naoružanja. U okviru hitnog jačanja ukrajinske protivvazdušne odbrane, Norveška je izdvojila više od 306 miliona dolara za nabavku raketa sistema Patriot. Sredstva će biti usmerena kako na povlačenje projektila iz postojećih zaliha partnerskih zemalja koje ih već poseduju, tako i na pokretanje potpuno novih proizvodnih narudžbina od odbrambene industrije. Tehnološka superiornost na frontu prepoznata je kao ključni prioritet ukrajinske odbrambene strategije. U tom svetlu, Nemačka i Ukrajina potpisale su sporazum o pokretanju zajedničke proizvodnje naprednih dronova-raketa pod nazivom „Bars“. Nemačka strana u potpunosti finansira proizvodnju ovih ubojitih sistema na sopstvenoj teritoriji, dok se celokupna količina proizvedenih jedinica direktno i bez odlaganja isporučuje Odbrambenim snagama Ukrajine.

Pored toga, ukrajinska delegacija je u Ankari potpisala tri nova bilateralna ugovora o saradnji u oblasti bespilotnih letelica, sa Estonijom, Holandijom i Danskom. Glavni cilj ovih dogovora (tzv. Drone Deals) jeste radikalno skaliranje proizvodnje dronova i pratećih vojnih tehnologija, kroz razmenu borbenog iskustva, razvoj novih modela i rešavanje pitanja transparentnosti izvoza oružja. Jedan od najvećih institucionalnih uspeha na samitu jeste zvanična najava osnivanja Banke za odbranu, bezbednost i otpornost (DSRB). Ovu novu multilateralnu finansijsku instituciju predvodi Kanada, sa ciljem da privuče i mobiliše privatni kapital za potrebe kolektivne bezbednosti. Ukrajina je zvanično pozvana da se pridruži banci kao jedna od država osnivača, a institucija bi trebalo da postane operativna već 2027. godine sa sedištem u Kanadi. Osnivanjem ove banke uspešno se premošćuje dugogodišnji problem koji su odbrambene kompanije imale sa komercijalnim bankama, koje su često izbegavale vojno finansiranje. DSRB će davati garancije i povoljne zajmove i malim i srednjim preduzećima u vojnom sektoru, što će direktno ubrzati razvoj inovacija u oblastima poput veštačke inteligencije, kvantne tehnologije i svemira.

Na samitu u Ankari zvanično je deklarisana era „NATO 3.0“, Rusija označena kao dugoročna pretnja, a Evropa potvrdila pokretanje istorijskih vojnih ulaganja. Lideri država članica NATO saveza usvojili su na samitu u Ankari istorijsku deklaraciju koja predstavlja duboku kognitivnu i geopolitičku adaptaciju novom svetskom poretku. Samit je ocenjen kao izuzetan uspeh, a usvojeni dokument šalje nedvosmislene poruke globalnim suparnicima i postavlja temelje za radikalnu reformu odbrambenih kapaciteta na evropskom kontinentu. Alijansa je jednoglasno potvrdila svoju gvozdenu posvećenost Članu 5 Vašingtonskog ugovora o kolektivnoj odbrani, šaljući jasnu poruku jedinstva i solidarnosti da je napad na jednog napad na sve. U tekstu deklaracije, Rusija je zvanično identifikovana kao primarna, dugoročna pretnja po evroatlantsku bezbednost i stabilnost. Kao direktan odgovor na ovu trajnu opasnost, pokrenut je svojevrsni „veliki prasak“ evropskih investicija u odbranu. Evropski saveznici i Kanada su već tokom protekle godine drastično uvećali svoja izdvajanja za preko 139 milijardi dolara, a samit u Ankari je ozvaničio nastavak ovog ekspanzivnog ciklusa ulaganja kako bi se obnovili konvencionalni vojni kapaciteti i popunile zalihe naoružanja.

Jedan od najvažnijih strateških zaokreta jeste zvanična podrška konceptu „NATO 3.0“. Ova nova doktrina označava duboku evoluciju u odnosima unutar Alijanse. Za razliku od prethodne decenije koju je obeležio princip proste podele troškova (burden sharing), NATO 3.0 predviđa da evropske članice preuzmu primarnu odgovornost za konvencionalno odvraćanje i odbranu na kontinentu. Unutar saveza je postignut jasan konsenzus da izgradnja snažnijeg evropskog vojnog stuba ne slabi, već naprotiv, suštinski učvršćuje i jača celokupnu severoatlantsku alijansu, dok SAD zadržavaju svoj nuklearni štit i preusmeravaju deo resursa ka Indo-pacifičkom regionu. Deklaracija iz Ankare se eksplicitno dotakla i gorućih bezbednosnih izazova izvan granica Evrope. NATO je uputio oštru poruku da se Iranu ni pod kakvim okolnostima ne sme dozvoliti razvoj i posedovanje nuklearnog naoružanja, što predstavlja pretnju globalnom miru. Istovremeno, naglašen je imperativ očuvanja apsolutne slobode plovidbe u Hormuskom tesnacu. Alijansa je poručila da ovaj vitalni međunarodni pomorski koridor mora ostati otvoren za nesmetan komercijalni saobraćaj, bez ikakvih jednostranih uplitanja, pretnji, blokada ili uvođenja nelegalnih taksi i naknada za navigaciju.

U Ankari je suštinski predstavljena nova formula moći. Spajanjem vojnih planova NATO-a i ekonomsko-industrijskih mehanizama Evropske unije stvara se nezaustavljiv apparat po formuli NATO + EU = vojna sila + industrijska snaga! U tom svetlu učesnici samita su najavili niz ambicioznih inicijativa u oblasti odbrambene industrije i zajedničkih javnih nabavki, teških preko 50 milijardi dolara, koje su potpuno komplementarne sa tekućim projektima koje sprovodi Evropska unija. Cilj je eliminisanje trgovinskih barijera među saveznicima, ubrzanje proizvodnih linija i brza integracija naprednih tehnologija poput veštačke inteligencije, dalekometnih preciznih sistema i bespilotnih platformi, čime se vojna superiornost dodatno osnažuje sposobnošću brzine donošenja odluka na terenu.

