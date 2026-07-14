EU PRED VELIKOM PROMENOM: Stiže 'digitalna punoletnost' – deca mlađa od 13 godina bez pristupa mrežama?

Evropska unija se sprema za drastičnu reformu digitalnog prostora sa ciljem da maksimalno zaštiti decu i adolescente od opasnosti na internetu. Kako navodi izveštaj stručnjaka objavljen 13. jula, Brisel ozbiljno razmatra uvođenje ograničenja koja bi zauvek mogla da promene način na koji mladi koriste onlajn platforme.

Predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, poručila je da detinjstvo mora biti period proveden u stvarnom svetu, a ne u svetu kojim upravljaju algoritmi društvenih mreža. „Potrebno je razmotriti ograničen pristup različitim uzrasnim grupama“, naglasila je ona i najavila konkretne predloge nakon letnje pauze.

Ključni predlozi komisije:

Zabrana za mlađe od 13 godina: Predlaže se potpuna zabrana pristupa društvenim mrežama i AI asistentima za decu do 13 godina, uz izuzetke za edukativne svrhe ili uz strogi roditeljski nadzor.

Sigurnosni filteri za tinejdžere (13–18): Mladi ovog uzrasta imali bi pristup samo onim platformama koje poseduju sertifikovane sisteme provere uzrasta i koje su dokazale da njihov dizajn ne izaziva zavisnost.

„Digitalna punoletnost“: Sticanje potpune samostalnosti u digitalnom okruženju pomerilo bi se na 18. godinu, dok bi pristup sadržajima za odrasle (poput pornografskih sajtova) zahtevao obaveznu i rigoroznu proveru uzrasta.

Evropa kao lider u zaštiti dece

Dok neke države članice, poput Francuske, već uveliko sprovode restriktivne mere, Brisel želi da uspostavi jedinstven model na nivou cele Unije, sličan onom koji je prošle godine usvojila Australija.

Stručnjaci koji su kreirali ovaj predlog, epidemiološkinja Marija Melšior i profesor dečje psihijatrije Jerg Fegert, ističu da Evropa mora biti odlučna. „Tek nakon što dokažu tehničku bezbednost i prikladnost svojih usluga, pružaocima platformi bi trebalo dozvoliti pristup jedinstvenom evropskom tržištu“, jasan je profesor Fegert.

Meta i TikTok već pod lupom

Brisel ne čeka usvajanje novih zakona kako bi delovao. Evropska komisija je već naložila kompaniji Meta da izmeni interfejse Instagrama i Fejsbuka, ocenivši ih kao „previše zavisničke“, uz pretnju drakonskim kaznama. Slične zahteve ranije je dobio i TikTok, što jasno pokazuje da era u kojoj su platforme imale potpunu slobodu u kreiranju sadržaja za maloletnike polako dolazi do kraja.

Autor: D.S.