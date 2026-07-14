BLIZANCI OTIŠLI DA IGRAJU FUDBAL, PA NESTALI BEZ TRAGA: Nađeni mrtvi na dnu reke, evo na šta se sumnja

Dva brata blizanca (11), koja su nestala, pronađena su mrtva nakon što su se udavila u reci u Španiji.

Njihov otac je podigao uzbunu kasno sinoć nakon što su jedanaestogodišnji dečaci napustili kuću da igraju fudbal – ali se tragično nikada nisu vratili. Policija je pokrenula potragu dronovima i specijalizovanim roniocima kako bi pronašla nestalu decu.

Nažalost, jednojajčani blizanci pronađeni su mrtvi u reci Ter danas popodne. Jedan je pronađen u 13 časova, a drugi sat vremena kasnije. Očekuje se da će obdukcije potvrditi da su deca umrla od utapanja.

Policija je pokrenula istragu o fatalnoj nesreći – i trenutno radi na teoriji da su braća zaronila u reku da se rashlade posle utakmice.

Lokalni izveštaji sugerišu da nijedan od dečaka nije znao da pliva.

Zvaničnici iz Manleua – gde su mladi živeli – proglasili su dvodnevnu žalost. U objavi na društvenim mrežama, veće je reklo: "Izražavamo naše najiskrenije saučešće zbog tragičnog gubitka dva dečaka u reci Ter."

Autor: Marija Radić