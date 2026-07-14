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DEVET OSOBA POGINULO U SUKOBIMA U PAKISTANSKOM KAŠMIRU: Policija protiv pristalica zabranjene grupe JAAC

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/K.M. Chaudary ||

U sukobima između pakistanskih snaga bezbednosti i pristalica zabranjene političke organizacije Zajednički akcioni komitet (JAAC), koji su se dogodili 14. jula u pakistanskom Kašmiru, život je izgubilo devet osoba.

Do nasilja je došlo nakon što je grupa JAAC pozvala na protestni marš protiv kontroverznih izbornih pravila uoči regionalnih izbora zakazanih za kraj meseca. Glavni uzrok nezadovoljstva je spor oko 12 skupštinskih mesta rezervisanih za izbeglice koje žive u drugim delovima Pakistana, što pristalice JAAC smatraju „sistemskim razvodnjavanjem lokalne zastupljenosti“.

Komesar okruga Punč, Vahid Kan, izjavio je da su demonstranti napali zvaničnike i blokirali bezbednosni konvoj, na šta je policija odgovorila „u samoodbrani“.

Iako je delovanje organizacije JAAC zabranjeno u junu ove godine na osnovu zakona protiv terorizma, grupa je ipak pozvala na protest. Snage bezbednosti su bile u pripravnosti kako bi sprečile ulazak pristalica ove grupe u grad. Prema podacima lokalnih službi u Kašmiru, u nemirima od juna meseca do danas poginulo je oko 30 ljudi.

Autor: D.S.

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