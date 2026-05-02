JEZIVA TRAGEDIJA: Srušio se avion sa igračima - nema preživelih!

U nesreći je život izgubilo svih pet osoba koje su se nalazile u letelici.

Velika tragedija potresla je sportsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što se mali avion, koji je prevozio članove piklbol kluba na turnir, srušio u četvrtak uveče u američkoj saveznoj državi Teksas, u blizini mesta Vimberli.

Iako identitet žrtava još uvek nije zvanično saopšten, iz kluba Amarillo potvrđeno je da su među nastradalima njihovi dugogodišnji članovi.

Prema informacijama lokalnih vlasti, pilot i četiri putnika stradali su na licu mesta nakon pada, koji se dogodio oko 23 časa u brdovitom području poznatom kao Teksas Hil.

Dodatnu težinu ovoj tragediji daje činjenica da je u isto vreme iz Amarila poleteo još jedan avion sa ostatkom ekipe. Dok je jedna letelica nestala sa radara, drugi avion uspešno je sleteo na aerodrom u obližnjem gradu Nju Bronfelsu. Prema dostupnim audio zapisima kontrole letenja, pilot drugog aviona pokušavao je da uspostavi kontakt sa kolegama, dok je kontrola leta prijavila da se izgubljena letelica u jednom trenutku kretala nepredvidivo pre nego što je signal potpuno nestao.

Neposredno pre pada, jedan pilot u blizini registrovao je signal uređaja za hitno lociranje, što ukazuje da je avion bio u ozbiljnim problemima. Iako su nekoliko sati kasnije područje zahvatile jake oluje sa grmljavinom, u trenutku nesreće vremenski uslovi bili su uglavnom oblačni.

Nadležne federalne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdio uzrok tragedije, a među glavnim pitanjima su da li su vremenski uslovi ili eventualni tehnički kvar doveli do kobnog ishoda.

Autor: A.A.