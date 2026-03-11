Albanac sa Kosova preživeo nezapamćenu tragediju u Švajcarskoj: Njegovo svedočanstvo ledi krv u žilama

Među osobama koje su se nalazile u poštanskom autobusu koji je zahvatio požar u Kerzersu, u švajcarskom kantonu Friburg, bio je i jedan Albanac sa Kosova, koji je uspeo da se spase iz tragedije u kojoj je šest osoba izgubilo život, a pet je povređeno, prenosi portal albinfo.ch.

Prema izveštaju švajcarskog medija 20 Minuten, reč je o Fatonu Beriši, koji je zadobio opekotine po telu i oštećenja zbog udisanja dima, ali je uspeo uz velike teškoće da izađe iz autobusa zahvaćenog vatrom.

Njegov rođak Arbi Beriša ispričao je da je stigao na lice mesta samo nekoliko minuta nakon što je izbio požar.

"Faton me je pozvao i rekao mi da je autobus zahvatio požar i da što pre dođem na parking Migrosa. U tom trenutku nisam znao šta da radim, samo sam počeo da trčim", ispričao je on.

Prema njegovim rečima, rođaka je pronašao nešto kasnije kada je izašao iz toaleta jednog restorana u blizini mesta događaja.

"Osetio sam olakšanje kada sam ga video, ali imao je opekotine na rukama, nogama i na vrhu nosa. Lice mu je bilo potpuno pocrnelo od dima, a pluća su mu bila oštećena", rekao je Arbi.

On dodaje da je upravo on predložio Fatonu da uzme autobus kako bi se vratio kući.

"Bio je izašao u kratku šetnju i pozvao me da pita kako da se vrati kući. Rekao sam mu da uzme autobus", prisetio se.

Prema Fatonovom svedočenju, trenuci kada je izbio požar odvili su se veoma brzo. Sedeo je u sredini autobusa, blizu ulaznih i izlaznih vrata. Sumnja se da je jedan muškarac koji se nalazio blizu prostora za bicikle izvadio upaljač i polio se benzinom.

Autor: S.M.