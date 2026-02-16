POKRENUTA ISTRAGA POSLE MESEC I PO DANA! Tužioci iz Rima naložiće obimnu medicinsko-pravnu ekspertizu u vezi sa Kran-Montanom

Tužioci iz Rima naložiće obimnu medicinsko-pravnu ekspertizu u vezi sa italijanskim žrtvama tragedije u švajcarskom skijalištu Kran Montana u kojoj su u novogodišnjoj noći poginula 41 osoba, uglavnom mladih, a 115 je povređeno.

Sud u Rimu koji je pokrenuo je istragu zbog nesreće i nehata, prikupiće svu medicinsku dokumentaciju o Italijanima koji su bili uključeni u požar, kako bi je prosledili stručnjacima koji će detaljno analizirati prikupljeni materijal, prenosi Ansa.

Istraga je u toku, a već nekoliko dana traju saslušanja povređenih, koja vodi Jedinica za specijalne operacije, dok je naloženo i oduzimanje mobilnih telefona kako bi se proverilo da li postoje fotografije ili video-snimci tragične noći, koji bi mogli pružiti korisne informacije za rekonstrukciju događaja.

Italijanski tužilac iz Rima Frančesko Lo Voi, sastaće se u četvrtak u Bernu sa zvaničnicima kancelarije javnog tužioca švajcarskog kantona Vale kako bi se dogovorili o saradnji u istrazi požara u noćnom klubu u Kran-Montani.

Kako je u nedelju saopštilo švajcarsko ministarstvo pravde, dve krivične istrage koje se vode o ovom slučaju takođe će morati da budu koordinisane.

Ministarstvo je dodalo da je tehnički sastanak između kancelarije javnog tužioca Valea i tužilaca u Rimu zakazan za 19. februar.

Sastanak će se uglavnom fokusirati na zahtev tužilaca u Rimu za pristup dokazima koje poseduju vlasti Valea, a bez kojih "Italija ne može da vodi svoj krivični postupak".

Pošto su među pogođenima požarom bili i italijanski državljani, italijanske vlasti su dužne da pokrenu sopstvenu krivičnu istragu.

Lo Voi, glavni rimski tužilac od 2021. godine, najpoznatiji je po svom radu kao tužilac za borbu protiv mafije, posebno na slučajevima povezanim sa Koza Nostrom, a ranije je radio zajedno sa sudijama Đovanijem Falkoneom i Paolom Borselinom, koje je ubila sicilijanska mafija.

On je takođe bio predstavnik Italije u Evrodžastu, agenciji EU za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima.



Autor: Jovana Nerić