Obamina ćerka evakuisana iz Francuske: Primećeni muškarci koji su se ponašali sumnjivo u blizini njenog hotela

Ćerka bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Baraka Obame tajno je evakuisana iz Francuske svega nekoliko sati nakon terorističkog napada u Nici, pošto su u blizini njenog hotela primećena trojica Iračana koji su se, prema navodima policije, ponašali "sumnjivo".

Malija Obama, koja danas ima 28 godina, prebačena je na bezbednu lokaciju uz pratnju agenata američke Tajne službei francuske policije oko dva sata posle ponoći, 15. jula 2016. godine.

Ona je boravila na odmoru u gradu Antibu, gde je proslavljala svoj 18. rođendan, kada je islamistički ekstremista iz Tunisa kamionom teškim 19 tona uleteo među okupljene koji su posmatrali vatromet povodom Dana pada Bastilje u obližnjoj Nici, usmrtivši 86 ljudi.

Tri sata kasnije, policija je privela trojicu braće koji su se zadržavali ispred hotela "Royal Antibes", u kojem je Malija boravila sa grupom prijatelja,preneo je Daily Mail.

Postojala je bojazan da bi osumnjičeni, starosti između 20 i 30 godina, mogli biti povezani sa terorističkim napadom. Iako je Malija trebalo da napusti Francusku narednog jutra, doneta je odluka da bude evakuisana iz zemlje još iste noći.

Loran Alkaraz, francuski policijski službenik koji je predvodio operaciju, rekao je za list Nice-Matin:

"Kada sam stigao ispred hotela, čekalo me je desetak Amerikanaca".

Malija i njeni prijatelji prevezeni su do aerodroma u koloni koju su činila tri policijska vozila i automobili američke Tajne službe. Na aerodromu ih je čekao avion koji ih je vratio u Sjedinjene Američke Države.

"Amerikanci su mi prepustili da odredim rutu", dodao je Alkaraz.

"Organizovao sam je onako kako sam smatrao da je najbolje i svi smo bezbedno stigli na odredište. Bio je to prvi put da sam službenim vozilom ušao direktno na pistu aerodroma".

Revealed: Barack Obama's daughter was evacuated from France when 'suspicious Iraqis' were spotted near her hotel hours after 2016 Nice terror attack https://t.co/KWBTosOtTx — Daily Mail (@DailyMail) 14. јул 2026.

Operacija evakuacije je držana u tajnosti i otkrivena je u francuskim medijima tek nakon desete godišnjice napada. Prema izveštajima, Malija je boravila u hotelu pod šifrovanim imenom D-POTUS.

Trojicu Iračana, koji su nedavno dobili dansko državljanstvo, ispitivali su policajci Generalne direkcije za unutrašnju bezbednost - ekvivalent MI5.

Braća su otputovala u Nicu u iznajmljenom automobilu, koji je bio registrovan u Švedskoj. Uprkos tome što su zadržani u pritvoru 48 sati, pušteni su bez optužbe nakon što je utvrđeno da nisu povezani sa terorističkim napadom.

Video snimci sa mesta događaja prikazuju kamion kako kosi gomilu prestravljenih pešaka koji su se okupili da gledaju vatromet povodom Dana pada Bastilje.

Vozilo se kretalo brzinom od oko 64 km/h duž šetališta Promenad dez Engle u Nici i ubilo 86 ljudi, a stotine povredilo. Kasnije je u kamionu otkrivena zaliha oružja, uključujući ručne bombe.

Kartik Banot (26) iz Eseksa rekao je da je u početku pomislio da je u pitanju pijani vozač. Ali onda je video kamion kako "okreće" ljude u vazduhu dok je prolazio, ostavljajući „gomile“ tela pored puta.

"Odjednom, dok smo prelazili raskrsnicu, čuli smo vriske i glasne udarce. Potražio sam majku i ona je trčala. Okrenuo sam se i video sa leve strane ovaj ogroman kamion, oko pet do deset metara od mene. Probijao se kroz ljude. Video sam tela kako se prevrću", rekao je on.

Vozač, za koga se sada zna da je džihadista Mohamed Lahuaijej Buhlel, vikao je "Alahu akbar" dok je obarao svoje žrtve.

Ubijen je na licu mesta.

Autor: Marija Radić