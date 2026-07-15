Novi američki napadi na Iran u Ormuškom moreuzu: Akcija trajala sedam sati!

Napetosti u Ormuškom moreuzu eskaliraju, pošto su američke snage izvele novu seriju udara na iranske vojne ciljeve. Cilj ovih napada je da se oslabi sposobnost Irana da ugrozi komercijalne brodove i civilne posade, saopštila je Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM).

"Američki borbeni avioni, dronovi i mornarički brodovi lansirali su preciznu municiju na lokacije iranskih raketa i dronova, na pomorske kapacitete i sisteme obalske odbrane tokom sedmočasovnog talasa, kako bi dodatno oslabili sposobnost Irana da ugrozi komercijalne brodove i civilne posade", saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako se navodi, "američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne da izvrše operacije koje naloži vrhovni komandant".

Tokom sedmočasovne akcije, američki avioni, dronovi i mornarički brodovi precizno su gađali lokacije iranskih raketa, dronova i obalske odbrane. Ova operacija je odgovor na, kako tvrde iz SAD, kontinuirane pretnje koje Iran predstavlja za pomorske rute.

Admiral Bred Kuper iz Centralne komande optužio je Iran da je u poslednjih sedam dana ciljano napadao civile i komercijalne brodove, rezultirajući stradanjima i povredama gotovo desetak članova posada.

Kuper je naglasio da je Iran lansirao desetine raketa i dronova prema susednim zalivskim zemljama, što dodatno destabilizuje region.

"Američke snage smatraju Iran odgovornim za neopravdanu agresiju koja ugrožava nevine živote", izjavio je Kuper, ističući da su američke snage spremne da odgovore na svaki nalog vrhovnog komandanta.

Autor: D.B.