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Eksplozije odjeknule na jugu Irana: SAD objavile novi talas udara

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Tomer Neuberg ||

Više eksplozija odjeknulo je večeras u iranskim gradovima Sirik i Bandar Abas, kao i na ostrvu Kešm, javili su iranski mediji, dok je Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila da je pokrenula novi talas udara na ciljeve u Iranu.

Iranska državna televizija prenela je da su se eksplozije čule u blizini sela Taheruji, u okolini grada Sirika na jugu zemlje, a novinska agencija Fars javila je da je više eksplozija zabeleženo u Siriku i Bandar Abasu.

Kako prenosi Al Džazira, nekoliko eksplozija se čulo i na ostrvu Kešm u Persijskom zalivu.

Istovremeno, CENTCOM je saopštila je da je započela novi talas udara na Iran, navodeći da je cilj nastavak slabljenja sposobnosti Teherana da napada trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

U saopštenju se dodaje da je vrhovni komandant naredio izvođenje udara kako bi, kako se navodi, iranske snage bile pozvane na odgovornost.

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Autor: Marija Radić

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