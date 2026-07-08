SAD napao Iran, stigla osveta Teherana: Šire se snimci, na pomolu novi rat?!

Američka vojska saopštila je u sredu da je napala više od 80 ciljeva u Iranu, kao odgovor na nedavne napade na nekoliko tankera u Ormuskom moreuzu, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je uzvratila gađanjem 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, prenose agencije.

Zadajući novi udarac ionako krhkom sporazumu o prekidu vatre, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je izveo zajedničku operaciju raketama i dronovima protiv ključnih američkih vojnih objekata, uključujući bazu Pete flote američke mornarice u Bahreinu i vazduhoplovnu bazu Ali Al Salem u Kuvajtu, kao i da je oborio američki dron MQ-9 koji je, prema njihovim tvrdnjama, pokušavao da ometa američku operaciju.

Američke snage gađale su sisteme protivvazdušne odbrane, protivbrodske rakete i više od 60 manjih plovila koja pripadaju Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), a koja su se nalazila u Hormuškom moreuzu ili njegovoj neposrednoj blizini, saopštila je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) u objavi na mreži X.

Kako se navodi u saopštenju, cilj napada bio je da se "umanji sposobnost Irana da nastavi sa napadima na međunarodnu trgovinu koja se odvija kroz ovaj važan međunarodni pomorski koridor".

Američka vojska izjavila je da je operacija pokrenuta kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila Ormuskim moreuzom. Prema CENTCOM-u, brodovi su plovili pod zastavama Maršalovih ostrva, Liberije i Saudijske Arabije.

🚨🇮🇷🇺🇸 The Bandar Abbas footage points to the heaviest U.S. strikes since the ceasefire, and Iran may be about to shut the strait completely.



-New scenes from Bandar Abbas port show what appear to be the most severe strikes on Iran since the initial ceasefire was signed… https://t.co/ITohcXAX7n pic.twitter.com/5S3yT6kmzc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 07. јул 2026.

Dodaju da su američke snage i dalje spremne da pozovu Iran na odgovornost za svaki čin kršenja okvirnog sporazuma koji je postignut prošlog meseca.

U sredu su se u Bahreinu oglasile sirene za vazdušnu uzbunu, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Pozivamo stanovnike i one koji tu borave da ostanu mirni i potraže sklonište na najbližoj dostupnoj lokaciji", dodaje se u saopštenju.

Kuvajtska vojska saopštila je da odgovara na napade dronovima i raketama.

"Kuvajtska protuzračna obrana trenutno odbija napade neprijateljskih raketa i dronovima", saopštila je vojska na X-u.

Autor: Marija Radić