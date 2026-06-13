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'PRETVORIĆEMO ČITAV REGION U PAKAO ZA VAS' Izveden snažan napad u Ormuskom moreuzu, američka vojska HITNO dejstvovala, OVO su bile mete IRGC-a! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Mustafa Jamalddine, Tanjug AP/fatima shbair, pixabay.com ||

Američka vojska oborila je nekoliko iranskih samoubilačkih dronova u Ormuskom moreuzu, saopštio je CENTCOM u objavi na "Iksu"

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je u petak Iranda ne šalje nove dronove na brodove koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz, poručivši Teheranu da bi "trebalo da se dovede u red".

Američka vojska oborila je nekoliko iranskih samoubilačkih dronova u Ormuskom moreuzu, saopštila je u subotu američka Centralna komanda (CENTCOM) u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Prema navodima CENTCOM-a, dronovi su korišćeni u pokušaju iranskih vlasti da napadnu komercijalne brodove koji prolaze kroz moreuz.

CENTCOM je dodao da se saobraćaj kroz Ormuski moreuz "odvija nesmetano" i da ovaj strateški plovni put "ostaje otvoren za tranzit".

Iranski napadi na američke baze

Iranski mediji su u četvrtak izvestili da je Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) lansirao dronove na vazduhoplovnu bazu Ali al Salem u Kuvajtu, kao odgovor na američke udare na iranske vojne ciljeve izvedene u utorak.

Prijavljeni su i dodatni iranski napadi u Jordanu, pri čemu je IRGC saopštio da je ispalio četiri rakete na američku bazu Al Azrak, tvrdeći da se u njoj nalaze hangari za borbene avione F-35 i komandno-kontrolni centar.

Pored toga, u sredu su se u Bahreinuoglasile sirene za uzbunu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.


Iran i Tramp razmenjuju upozorenja

IRGC je u četvrtak upozorio da je spreman da pruži "razoran i odlučan" odgovor na svaki novi američki napad.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je u petak Iran da ne šalje dodatne dronove na brodove koji prolaze kroz moreuz, poručivši da bi Teheran "trebalo da se dovede u red".

Istog dana, iranska državna novinska agencija WANA prenela je izjavu komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, Madžida Musavija, koji je zapretio ozbiljnim posledicama za Bliski istok ukoliko SAD destabilizuju situaciju u Ormuskom moreuzu.

- Da li ćete učiniti sveti Ormuski moreuz nebezbednim? Pretvorićemo čitav region u pakao za vas, iz srca Irana - rekao je Musavi.

Autor: D.Bošković

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