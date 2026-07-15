EU i Ukrajina potpisale istorijski Sporazum o dronovima

U velikom koraku ka dubljoj integraciji evropskih i ukrajinskih odbrambenih kapaciteta, Evropska unija i Ukrajina su zvanično potpisale novi vojno-industrijski pakt nazvan „Sporazum o dronovima” (Drone Deal).

Sporazum, o kojem je izvestio Ukrinform, najavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen 15. jula tokom svoje posete Kijevu povodom obeležavanja Dana ukrajinske državnosti. Ova poseta predstavlja njeno 11. putovanje u prestonicu Ukrajine od početka ruske invazije u punom obimu.

Srž novog Odbrambeno-industrijskog partnerstva između EU i Ukrajine ima za cilj da iskoristi ogromno, stvarno borbeno iskustvo Ukrajine sa bespilotnim letelicama i kombinuje ga sa masovnim tehnološkim i industrijskim kapacitetima Evropske unije.

Obraćajući se prisutnima tokom proslave Dana državnosti, Fon der Lajen je istakla suštinsku promenu u ulozi Ukrajine na kontinentu. „Ukrajina je, na mnogo načina, od kupca postala neto pružalac bezbednosti za Evropu“, rekla je ona. „A to podrazumeva i novi način zajedničkog rada. Zato mi je zadovoljstvo da zajedno sa vama, Volodimire, pokrenem novo Odbrambeno-industrijsko partnerstvo EU i Ukrajine. Ono što danas potpisujemo je naš sopstveni Sporazum o dronovima.“

Rat koji je u toku pretvorio je Ukrajinu u vrhunski poligon za brzo testiranje inovacija u ratovanju dronovima i sistemima protiv dronova. Fon der Lajen je naglasila da Evropska unija mora da iskoristi ovu jedinstvenu bazu znanja suočena sa širim pretnjama sa kojima se Evropa susreće.

„Događaji ovde i širom sveta pokazali su nam koliko je za našu bezbednost važno da budemo u mogućnosti da primenimo tehnologiju proverenu u borbi“, objasnila je Fon der Lajen. „U Evropi već imamo ogromne tehnološke i industrijske kapacitete koji se mogu upotrebiti. Imamo i bezbedna i sigurna proizvodna mesta koja mogu pomoći u povećanju obima proizvodnje.“

Spajanjem ukrajinske taktičke genijalnosti sa evropskom proizvodnom infrastrukturom, sporazum obezbeđuje siguran put ka masovnoj proizvodnji kritičnih odbrambenih tehnologija, daleko od neposredne pretnje ruskih vazdušnih napada. Fon der Lajen je zaključila svoje izlaganje izjavom da ovaj dogovor šalje jasan i jedinstven signal da je upravo sada vreme za ulaganje u Ukrajinu i u zajedničku kontinentalnu bezbednost.

Temelji za ovo potpisivanje postavljeni su ranije ovog meseca. Prema navodima Ukrinforma, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i Fon der Lajen sastali su se u Ankari 8. jula, gde su dvoje lidera vodili opsežne razgovore o tekućem putu Ukrajine ka evropskim integracijama i specifičnostima Sporazuma o dronovima.

