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VLADIMIRE, VREME JE DA STANEŠ! Tramp poslao jasnu poruku Putinu: Kraj rata je blizu?

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je predsednika Rusije Vladimira Putina da okonča rat u Ukrajini, ističući da je uveren da je ruski lider spreman na postizanje sporazuma, prenela je Ukrajinska pravda.

Tramp je u razgovoru za Foks njuz preneo detalje svog direktnog obraćanja ruskom predsedniku.

Sve vreme mu govorim istu stvar. Ne želim da idem u detalje, ali ću reći - Vladimire, vreme je da staneš. Vreme je da se ovaj rat okonča - poručio je Tramp.

Američki predsednik smatra da bi sukob između Rusije i Ukrajine mogao biti okončan tokom njegovog mandata. Na pitanje kada bi do tog dogovora moglo da dođe, kratko je odgovorio: "Uskoro".

Potrebno je dvoje za tango, ali mislim da je spreman za dogovor - zaključio je Tramp.

Autor: D.S.

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