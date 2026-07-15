Tragedija u Venecueli: Broj poginulih u snažnim zemljotresima porastao na 4.829

Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli prošlog meseca povećao se na 4.829, saopštio je danas predsednik Nacionalne skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.

On je rekao da je broj povređenih u zemljotresima koji su se dogodili 24. juna ostao nepromenjen i da iznosi 16.740, preneo je Rojters.

Rodrigez je naveo da je 17.907 ljudi ostalo bez krova nad glavom.

Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu 24. juna - prvi zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je područje oko 160 kilometara zapadno od Karakasa, a posle 39 sekundi usledio je snažniji potres, jačine 7,5 stepeni.

Autor: D.S.