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(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Horor na Halkidikiju: Poginuli otac, majka i beba, lekari se bore za život drugog deteta! Autom podleteli pod cisternu! (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Stravičan sudar na Halkidikiju. Poginula skoro cela porodica, preživelo je jedno dete i lekari se bore za njegov život. Grčki mediji prenose jezive scene sa lica mesta

Teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili otac, majka i jedna beba dogodila se u 15. jula u popodnevnim časovima na regionalnom putu Poligiros - Agios Nikolaos, u oblasti Sitonijana Halkidikiju.

Stravičan sudar preživelo je jedno dete i lekari se bore za njegov život. Grčki mediji prenose jezive scene sa lica mesta.

Prema informacijama Vatrogasne službe, Operativni centar je oko 18:20 časova primio dojavu o teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovali cisterna i putnički automobil.

U automobilu su se nalazili roditelji sa svoje dvoje maloletne dece, a vozilo je imalo strane registarske tablice.

Vatrogasci koji su stigli na mesto nesreće započeli su akciju spasavanja koristeći specijalnu opremu za izvlačenje povređenih.

Iz vozila su bez znakova života izvučeni jedna žena i jedna beba, dok su muškarac i jedno maloletno dete izvučeni sa teškim povredama. Nažalost, i muškarac je preminuo.

Na lice mesta odmah je stigla i služba hitne medicinske pomoći EKAV, koja je najpre intervenisala jednim motociklom za hitne intervencije, a potom su na mesto nesreće stigla i tri vozila hitne pomoći.

Autor: D.B.

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