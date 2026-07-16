Snažan ZEMLJOTRES pogodio Novi Zeland: Izdato upozornje na CUNAMI - Stanovništvo pozvano na HITNU EVAKUACIJU

Zemljotres magnitude 5,9 stepeni po Rihteru pogodio je grad Te Anau na Južnom ostrvu Novog Zelanda, zatresao zgrade i naveo vlasti da nakratko izdaju upozorenje na cunami.

Epicentar zemljotresa bio je oko 40 kilometara severno od Te Anaua, ulaza u turistički popularnu oblast Fjordland, prema podacima novozelandske Nacionalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama (NEMA).

Nije bilo neposrednih izveštaja o povređenima niti materijalnoj šteti.

Zemljotres se dogodio u 21:14 časova po lokalnom vremenu. Vlasti su prvobitno procenile njegovu jačinu na 6,3 stepena, a NEMA je izdala upozorenje na cunami i pozvala stanovnike priobalnih područja na evakuaciju.

Nakon što je magnituda naknadno smanjena na 5,9, upozorenje je ublaženo, a vlasti su savetovale oprez. Ubrzo nakon toga upozorenje je u potpunosti ukinuto.

Autor: Iva Besarabić